În ediția de joi, 29 ianuarie 2026, a podcastului „HAI Live”, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, Robert Turcescu și Octavian Hoandră au discutat pe larg despre programul european SAFE și despre amploarea achizițiilor militare pe care România urmează să le facă în baza acestuia.

Robert Turcescu a atras atenția că România se află deja „în plină desfășurare” a unei operațiuni de cheltuire a sumei de 16,6 miliarde de euro, bani obținuți prin programul de înarmare SAFE. El a subliniat că nu este vorba despre fonduri nerambursabile, ci despre un împrumut major, al doilea ca mărime din Uniunea Europeană, contractat la o dobândă mai mică, tocmai pentru achiziții militare. Potrivit lui Turcescu, decizia și semnătura finală pentru aceste contracte se află în responsabilitatea premierului Ilie Bolojan, împreună cu ministrul Apărării, Radu Miruță, și cu reprezentanții Statului Major General.

Realizatorul a enumerat o parte dintre achizițiile aflate pe listă, arătând că sumele ajung constant la sute de milioane de euro: transportoare blindate Piranha 5, platforme logistice pe roți, sisteme integrate de comandă pentru apărare aeriană, nave de intervenție și patrulare, dar și elicoptere multimisiune H25M, estimate la aproximativ 71 de milioane de euro bucata.

Turcescu a remarcat că este vorba despre contracte de ordinul miliardelor și s-a declarat surprins de prețurile foarte ridicate, întrebând retoric ce poate justifica costul unui singur elicopter de zeci de milioane de euro.

Octavian Hoandră a venit cu o interpretare dură, susținând că diferențele de preț ar reprezenta, în realitate, mecanisme de întoarcere a banilor sub formă de șpagă. În opinia sa, împrumuturile sunt structurate astfel încât populația să ramburseze sumele, iar banii să ajungă în final în conturile marilor companii private din complexul militar-industrial european.

Hoandră a afirmat că războiul este mult mai profitabil decât pandemia, invocând câștigurile uriașe obținute de industria de armament în urma conflictului din Ucraina. El a mai susținut că, prin alimentarea unei stări de panică legate de un posibil război iminent, opinia publică ajunge să nu mai pună sub semnul întrebării aceste cheltuieli masive.

Robert Turcescu: – Avem în România, în plină desfășurare, operațiunea… cum cheltuim 16,6 miliarde de euro? Deci, România a obținut prin programul SAFE, programul ăsta de înarmare… suntem țara care ia practic al doilea cel mai mare împrumut din toata UE, pentru că ăștia nu-s bani pe care ni dă cineva cadou. Noi ne împrumutăm la o dobândă mai mică ca să ne înarmăm. Noi ne am luat 16,6 miliarde de euro. Acești bani sunt în momentul de față în pixul lui Ilie Bolojan (premierul României). Bă, eu vreau să subliniez: 16,6 miliarde de euro. Pe lista de asta de achiziții, ca să înțelegeți… ea arată cam în felul următor. Ia uite aici, de exemplu: transportoare blindate de personal 8 ori 8 Pirania 5 139: 761 de milioane de euro, oameni buni! Deci, de asta zic, vorbim de miliarde acuma și acuma vorbim de sute de milioane. Platforme multifuncționale transport și logistică pe roți – minim 1370 de vehicule: 471 de milioane de euro. Atenție, pe astea le achiziționează România. Post integrat de comandă pentru apărare aeriană și antirachetă – două sisteme: 160 de milioane de euro, vedetă de intervenție pentru scafandri – două nave: 57 de milioane, navă de patrulare maritimă: 700 de milioane de euro, elicoptere multimisiuni H25M – minim 12 bucăți: 852 de milioane de euro. Totul este la sute de milioane de euro, evident. Da? Armele, muniția, mașinile. Uite aici mașină de luptă pentru infanterie pe șine MLI 298 – 298 de vehicule: 2983 56000 de euro. Vă rog să vă gândiți puțin că România, în acest moment, încheie contractele de achiziție. Da, aceste contracte le încheie domnul Bolojan Ilie (premierul României), împreună cu domnul (Radu) Miruță de la Apărare (ministrul Apărării Naționale) și împreună cu domnul de la Statul Major General, că ei au făcut această chestiune. (…) Bă, stai și te, cum să spun… te scarpini în cap. Ce poate să aibă un elicopter pe el de 71 de milioane de euro? Octavian Hoandră: – Păi, păi, este vorba că trebuie să dăm banii în șpagă înapoi. Da? Deci, ăștia care ne dau banii împrumut nu puteau să-i ciordească ei direct, adică n-aveau cum să ia, și atunci ne dau nouă ca noi să-i plătim înapoi, adică noi, poporul, și noi să băgăm banii în companiile care sunt private, deci, care aparțin complexurilor militare europene, deci de înarmare. Am spus în emisiuni precedente că războiul e mult mai profitabil decât pandemia. Da? Deci, am arătat că, în trei ani de război din Ucraina, Complexul Militar Industrial Global a câștigat 7 trilioane de dolari în vreme ce pandemia în profit a fost de 0,7 trilioane, adică războiul a fost de 10 ori mai eficient. Și între timp normal că înarmarea presupune să-ți termini și stocurile vechi, dar în același timp să-ți aduci stocuri noi de armament și pe care nu poți să le faci pe timp de pace. Da? Deci, după ce crezi psihoza în poporul român că e război la graniță, că vin rușii, că intră rușii, că ne omoară rușii, după ce creezi la nivel european psihoza, mai ales dinspre Germania că în cinci ani e gata, e război, vin ăia și ne cotropesc. Cine? Tot rușii. Așa că totul se va întâmpla și că practic războiul este inevitabil. În acel moment, nimeni nu mai vine să se întrebe: „Bă, dar stai un pic, noi de ce băgăm banii să le dăm înapoi nemților, să le dăm francezilor?” Deci, Comunitatea Europeană este în momentul de față condusă de acest binom marxist.

Revenind la exemple concrete, Robert Turcescu a citat informații apărute în presă, potrivit cărora prețul de aproximativ 71 de milioane de euro pentru un elicopter H25M este semnificativ mai mare decât cel plătit de alte state pentru achiziții similare. El a menționat că același tip de elicopter ar fi fost cumpărat anul trecut de o altă țară cu aproximativ 46 de milioane de euro pe aparat. Hoandră a comentat că această diferență ar confirma, în opinia lui, existența unor costuri nejustificate.

Turcescu a adus în discuție și explicațiile oficiale ale autorităților, potrivit cărora noile elicoptere ar urma să înlocuiască vechile IAR 330 Puma, ajunse la final de viață. El a ridicat însă întrebări legate de costurile inițiale ale acestor aparate și de modul în care au fost utilizate de-a lungul timpului. Hoandră a reamintit scandalurile din urmă cu două decenii legate de retehnologizarea elicopterelor Puma, despre care a spus că ar fi implicat, la rândul lor, cheltuieli și comisioane controversate.

Robert Turcescu: – Stai puțin, Bogdane, stai, stai numai puțin. Te rog frumos, vreau să… E foarte important subiectul ăsta pentru că banii ăștia sunt… e vorba de foarte mulți bani. Uite, ideea este așa: un elicopter din ăsta, după cum notează oamenii ăștia de la „HotNews.ro”, zic așa: prețul de aproximativ 71 de milioane de euro per aparat este un cost mult mai mare decât majoritatea achizițiilor similare de elicoptere realizate de alte state în ultimii ani. Octavian Hoandră: – Păi da, pentru că asta spuneam, restul e șpaga. Robert Turcescu: – Deci, fi atent, a cumpărat, anul trecut, două elicoptere. Același tip cu 46 de milioane de euro pe aparat, deci cu aproape la jumate, ca să zicem așa. Și mai vreau să adaug atât înainte să te las din nou să-ți povestești chestiunea asta pentru că e important. Programul ăsta se face, e adevărat, tot cu francezii în toată chestiunea, însă, oameni buni, ei zic așa: înlocuiesc în felul acesta elicopterele IAR 330 Puma ajunse la final de viață. Uite, scrie aici, armata să se doteze cu elicoptere noi care să înlocuiască o parte din actualele IAR 330 Puma ajunse la final de viață. Bă, vreau să întreb și eu așa, nu știu cât am dat pe IAR 330 Puma care au ajuns la final de viață, ce am făcut noi cu aceste IAR 330 Puma care au ajuns acuma la final de viață? Ce au făcut aceste elicoptere Puma pentru patria română de când au fost cumpărate? Octavian Hoandră: – Păi, ăla a fost un alt scandal, măi Robert, dacă îți aduci aminte, cu elicopterele, cu alea, a fost un alt scandal în care noi le-am luat retehnologizate. Deci, noi am luat practic niște carcase din care unii au venit și cică le-au retehnologizat și le-au făcut performante. Adică, cu alte cuvinte, ca și cum noi am fi luat acum din DDR niște trabanturi și veneau unii, zicea „Știi că se potrivesc motoarele de la Golf 1, 2? Mai le punem nu știu ce pe aici, pe spate și nu știu ce și merge treaba bine în continuare.” Deci, a fost un scandal la vremea aia, deci în urmă cu 20 și ceva de ani (un scandal) imens pe aceste Puma retehnologizate odată de Occident, după aia au fost retehnologizate de evrei. Deci, practic, aici s-au vânturat niște bani și niște spăgi imense cu aceste puma. Acuma, ce se întâmplă? Eu recunosc că între a plăti cu banii jos elicopterul ăla cu 46 de milioane și a-l da la 71, da, dacă-l dai în rate… că se presupune că banii ăștia îi dăm în rate, e ceva mai interesant.

Discuția a atins și declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, care a explicat că producția celor 12 elicoptere H25M nu va avea loc în România, ci în cooperare cu alte state europene, cel mai probabil în Franța, la Airbus.

În schimb, autoritățile vorbesc despre posibilitatea ca România să obțină, prin negociere, producția unor componente, precum și un centru de mentenanță și reparații. Turcescu a ironizat această perspectivă, sugerând că argumentul ar fi folosit pentru a justifica prețurile mai mari.

În final, Octavian Hoandră a concluzionat că, din punctul său de vedere, aceste explicații nu sunt decât o „mască”, iar nota de plată va fi achitată de populația României, atât prin rambursarea împrumuturilor, cât și prin costurile ascunse ale contractelor. Dialogul dintre cei doi a conturat astfel o imagine critică asupra programului SAFE și asupra modului în care sunt gestionate cele mai mari achiziții militare din ultimii ani.