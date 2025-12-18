Ediția analizată a podcastului „Hai România” a fost prezentată de Robert Turcescu ca fiind ultima difuzată pe platformă înainte de începutul lunii ianuarie, context în care discuția a căpătat și o dimensiune de bilanț. În platou s-au aflat Tavi Hoandră și Bogdan Comaroni, invitați permanenți în acest format, iar subiectul central a fost legea inițiată de deputatul Silviu Vexler, precum și un gest recent al acestuia în Parlamentul României.

Pe lângă analiza legii, Bogdan Comaroni a anunțat încă de la început că va aduce în discuție un subiect amplu, prezentat ca o temă de final de sezon. Formula utilizată de realizatori a fost una familiară publicului, cu trimiteri la stilul emisiunilor de televiziune din anii anteriori, menite să capteze atenția și să stimuleze interesul audienței.

Robert Turcescu a deschis dialogul printr-o intervenție amplă, în care a făcut legătura între momentul difuzării și experiențele sale anterioare din televiziune, introducând apoi subiectul zilei, respectiv incidentul din Parlament legat de afișul cu personalități culturale românești.

„Acesta este ultimul podcast pe platforma Hai România, până la începutul lui ianuarie. (…) Tot cu domnul Comaroni am avut și ultima emisiune la B1TV când m-au dat afară…Cum ți s-a părut povestea de ieri din Parlamentul României cu Vexler rupând afișul cu zece personalități românești printre care și poetul națonal Mihai Eminescu”.

În continuarea discuției, Tavi Hoandră a comentat gestul deputatului, raportându-l la ceea ce consideră a fi o problemă mai largă legată de raportarea la cultură și valori. Intervenția sa a vizat atât comportamentul individual, cât și efectele pe termen lung ale unor astfel de acțiuni simbolice.

Hoandră a pus accent pe ideea că gesturile publice ale unor demnitari transmit mesaje care pot influența percepția societății asupra culturii naționale și asupra altor comunități, făcând paralele cu situații internaționale și cu reacțiile față de cultura rusă în contextul războiului.

„Ce să zic? Gestul ăsta este al unui om care nu are nimic cultural în el. Gestul ăsta devine repetativ când ajung sertodocți în funcție pe care îi vedem și noi la televizor…Faptul că astfel d eoameni ajung la putere, așa se întâmplă. Am mai văzut asta și cu cultura rusă. Din cauza cretinului de Putin, un imbecil, un odios, lumea își schimbă atitudinea față de cultura și sportul rus, ceea ce e o prostie”.

În aceeași intervenție, Hoandră a susținut că judecarea unor personalități istorice trebuie făcută în contextul epocii lor și că eliminarea sau contestarea lor nu poate fi realizată prin gesturi simbolice sau decizii grăbite.

„Arată o neancorare a ceea ce înseamă sistemul de valori a unui popor…E cum e ea! Așa cum e ea! În funcție de ce se întâmpla când trăiau ei nu îi putem noi judeca. (…) O chestie dezgustătoare”.

Tavi Hoandră a atras atenția și asupra posibilelor efecte sociale ale unor astfel de episoade, susținând că ele pot alimenta tensiuni sau interpretări greșite legate de relațiile dintre comunități. În opinia sa, există riscul ca gesturi individuale să fie extrapolate și să genereze resentimente colective.

El a subliniat că o parte a publicului ar putea ajunge la concluzii eronate, care să afecteze percepția asupra comunității evreiești, deși responsabilitatea aparține unei persoane și nu unui grup.

„Sunt însă uni care or să înceapă să îi urască pe evrei…O să transformăm poporul român într-un popor care or să se îndoiască de faptul că evreii au fost pe nedrept condamnați, omorâți. O grămadă or să zică: „Aha, deci evreii ne rup cultura”. Nu e așa. Evreii nu au treabă cu Vexler, așa cum nici el nu are treabă cu cultura română”.

Bogdan Comaroni a adus în discuție atât votul parlamentarilor, cât și poziționarea politică a inițiatorului legii, subliniind că responsabilitatea pentru adoptarea actului normativ aparține întregului Legislativ. El a insistat asupra ideii că Silviu Vexler este perceput simbolic ca reprezentant al unei comunități, ceea ce amplifică impactul gesturilor sale publice.

„Toți deputații erau să trântească legea. Vexler simbolic reprezintă întreaga comunitate evreiască, deci sunt absolut convins că nu toți evreii gândesc ca Vexler, de altfel sunt evrei care nu au nimic împotriva lui Eminescu. Mai departe el reprezintă toată această comunitate și trebuia să fie foarte atent la acest detaliu”.

Comaroni a făcut referire și la implicațiile politice ale legii, menționând că aceasta ar avea efecte indirecte asupra unor actori politici, inclusiv asupra primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, care s-a pronunțat public împotriva formei actuale a actului normativ.

„Pe de ală parte legea asta a cărui inițiator este Vexler, aduce și o înfrângere lui Nicușor Dan și aduce mai mult o afrontă lui Nicușor Dan care spunea că legea e anormală și interpretabilă”.

În finalul intervenției sale, Bogdan Comaroni a insistat asupra caracterului interpretabil al legii și asupra riscurilor pe care le-ar putea avea pentru exprimarea publică. El a oferit exemple concrete legate de limbajul patriotic și de posibila incriminare a unor referințe culturale sau literare.