Invitatul podcastului Picătura de Business a fost Bogdan Tudor, CEO la Startech Team și unul dintre pionierii sectorului IT din România, care a oferit o perspectivă clară asupra modului în care tehnologia ne modelează prezentul.

Deși conceptul de inteligență artificială nu este nou, impactul său major asupra publicului larg a venit într-un moment de cotitură: cel în care algoritmii au început să creeze. Forța pe care avea să o arate AI-ul i-a uimit chiar și pe cei care au pus bazele acestei tehnologii, a remarcat Bogdan Tudor, subliniind că percepția colectivă s-a schimbat radical odată cu accesibilizarea acestor instrumente.

„Noi vorbim foarte des de AI, dar ne referim la general la AI, pentru că impactul în marea masă a apărut atunci când am conștientizat că poate să devină creativ. Și noi ne-am șocat că poate să genereze texte imagini, video, audio, muzică, la un nivel apropiat sau peste ceea ce fac oameni. Și atunci a fost șocul în masă.

Însă istoria AI-ului, a inteligenței artificiale, începe de fapt mult mai devreme. De fapt, acum vreo 50 de ani, atunci când s-a înființat la MIT laboratorul de Inteligență Artificială. Lucrurile stăteau foarte diferit de acum, pentru că puterea de procesare nu ajuta, dar chiar și atunci, oamenii se așteptau, cercetătorii, să descopere AGI nu în 2-3 ani, au zis, ci în 7-8 ani. Numai că afirmația asta au făcut-o în 1968.”

Dacă în urmă cu zeci de ani viziunea era una limitată la sarcini punctuale, evoluția hardware a fost motorul care a transformat teoriile matematice în realități cotidiene. Lucrurile au evoluat exponențial odată cu creșterea capacității de procesare a calculatoarelor, iar lumea s-a schimbat într-un ritm fără precedent, depășind cu mult așteptările inițiale ale specialiștilor de la MIT.

„Momentul în care entuziasmul relativ la inteligență artificială a fost atât de mare. Acela e considerat momentul de început. De atunci, ce s-a schimbat este că puterea de procesare a evoluat foarte mult. La acea vreme se gândeau că poate apărea o inteligență artificială ceva mai capabilă decât a unui om. Și ei se gândeau foarte funcțional, foarte punctual, foarte specializat”, a mai spus invitatul podcastului.

Un moment foarte important al revoluției tehnologice a avut legătură cu șahul și cu GO-ul. „A început puțin mai în urmă, atunci când IBM a reușit să învingă la șah. Și a fost un mare șoc când Kasparov a pierdut cu un computer. Sigur că șahul e un joc mult mai predictibil față de GO și a fost învățat alt fel acel calculator prin algoritm. Dar marele impact a fost atunci când toată lumea spunea că nu se poate. Că GO e un joc care nu poate fi creat din algoritm. Și l-au învățat prin alte jocuri de GO pe care le-a învățat singur și s-a întâmplat să devină realitate”.