Istoria economică a României de după 1989 este marcată de decizii controversate care au lăsat țara fără control asupra propriilor bogății. Într-o ediție recentă a podcastului moderat de Robert Turcescu pe canalul de YouTube „Hai România” (evz.ro), fostul ministru de Externe Adrian Severin a realizat un bilanț dur al implicării capitalului străin în sectoarele vitale.

Deși atragerea capitalului extern a fost prezentată inițial ca un motor de dezvoltare, realitatea actuală arată o pierdere de control asupra activelor strategice. Adrian Severin subliniază că România a devenit „prea bogată pentru o Europă săracă”, devenind astfel o țintă pentru interesele economice externe.

Sectoare vitale sub control străin: Energie, resurse minerale și infrastructură critică.

Costul pasivității: Menținerea status-quo-ului generează pierderi continue care depășesc costurile unei eventuale răscumpărări.

Vulnerabilitate strategică: Lipsa controlului asupra resurselor limitează capacitatea statului de a lua decizii suverane în perioade de criză.

O nuanță importantă adusă în discuție de fostul ministru este distincția dintre o „confiscare” brutală și o recuperare strategică a acțiunilor. Severin propune o abordare pragmatică:

România nu se mai poate întoarce la „linia de start” din 1990 gratuit. Recuperarea resurselor implică compensații financiare, însă acestea sunt justificate de beneficiile economice pe termen lung.

Adrian Severin sugerează o strategie de negociere de tipul „quid pro quo”. Dacă partenerii internaționali solicită facilități militare sau sprijin politic pe teritoriul României, statul român ar trebui să condiționeze aceste acorduri de sprijinul pentru recuperarea acțiunilor în societățile care exploatează resurse strategice.

„A înțelege interesele celorlalți nu înseamnă a le accepta. Trebuie să ne organizăm pentru a ne opune politicilor care ne fac mai slabi”, a transmis Adrian Severin.

Reintrarea în controlul resurselor de gaze, țiței și energie nu este doar o ambiție politică, ci o necesitate de securitate națională. Mesajul central al analizei de la podcast este clar: pentru a fi un jucător relevant în Europa, România trebuie să înceteze să mai fie doar un furnizor de materie primă și să devină proprietarul propriului destin economic.