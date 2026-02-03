Un punct central al dezbaterii de pe canalul de YouTube „HAI România!” îl reprezintă maratonul politic de luni seară, o ședință de aproape cinci ore care a scos la iveală fracturile profunde din interiorul partidului.

Dan Andronic și invitații săi au analizat paradoxul votului primit de Ilie Bolojan: deși acesta a obținut o victorie aritmetică clară, cu 47 de voturi în favoarea susținerii sale, rezultatul a fost interpretat ca o înfrângere strategică dureroasă în ceea ce privește tentativa de reformă și curățenie internă.

Eșecul propunerii de demitere a celor zece președinți de filiale considerați neperformanți, deși regula fusese reintrodusă în statut chiar la insistențele lui Bolojan, a fost văzut ca o dovadă clară că autoritatea premierului este contestată discret de o rețea de interese locale care refuză să renunțe la control.

Această rezistență internă indică existența unei opoziții subterane bine închegate, capabile să blocheze inițiativele liderului partidului.

De asemenea, Dan Andronic a făcut o comparație amplă între scandalurile majore de pe scena internațională și cele din spațiul public românesc, evocând diferența de intensitate și de impact dintre acestea.

El a adus în discuție exemple externe de scandaluri cu rezonanță globală și le-a pus în contrast cu episoadele autohtone, de la cazul Adriana Georgescu și relația cu Gheorghe Iscru, până la situația din jurul lui Ilie Bolojan și eforturile acestuia de a-și recompensa fidelii.

Totodată, jurnalistul a amintit și de cazul Sexy Club din anii ’90, un episod relevant pentru modul în care funcționează rețelele de influență și șantaj.

„Uitându-mă la ce se întâmplă și văzând, ditamai scandalul peste ocean, cu Epstein, cu documente, cu minore, cu Bill Gates și uitându-mă la scandalurile noastre, la Adriana Georgescu cu bătrânul escroc Gheorghe Iscru, la povestea cu Bolojan și strădania lui omenească de a-și recompensa fidelii și așa mai departe. Tot timpul am senzația că complexul ăsta al Înaltei Porți se manifestă în toate domeniile. Inclusiv în zona asta, așa, ușor sentimentală. Adică nici măcar un scandal ca lumea nu reușim să avem. (…) Mai țineți minte cu Sexy Club?”, a spus Dan Andronic.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.