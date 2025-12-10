În ediția difuzată miercuri, 10 decembrie, Robert Turcescu, Liviu Mihaiu și Mirel Curea au analizat impactul documentarului „Justiție capturată”. Materialul Recorder prezintă mărturii și situații care ar indica influențe exercitate asupra justiției de rețele formate din magistrați și politicieni. Autorii susțin că sistemul judiciar a devenit vulnerabil în interior și că anumite practici au afectat grav încrederea publică.

Discuția din podcast a pornit de la ideea că documentarul a reușit să readucă în atenția publicului tema reformei justiției și a responsabilității instituționale, într-un context deja tensionat.

Cei trei jurnaliști au fost de acord că demersul Recorder este relevant și necesar, chiar dacă nu acoperă toate aspectele problematice ale sistemului judiciar.

Mirel Curea a discutat despre avantajele de care se bucură magistrații și despre percepția publică tot mai critică. El a arătat că o eventuală revizuire a beneficiilor ar fi trebuit să vină chiar din interiorul sistemului, printr-o inițiativă a CSM.

În lipsa unei astfel de reacții, magistrații riscă să se poziționeze în afara societății și să alimenteze un conflict deschis cu opinia publică.

Robert Turcescu a adăugat că o eventuală decizie a Curții Constituționale favorabilă magistraților, în contextul actual, ar putea genera reacții de stradă rapide și intense.

Mirel Curea: În privința CCR și în privința avantajelor de care se bucură sau s-au bucurat, o să se mai bucure în continuare magistrații, nu am de spus decât un singur lucru. Este o mare greșeală a magistraților inițiativa eliminării unor avantaje deșănțate. Inițiativa ar fi trebuit să vină de la CSM, de la ei. Ei ar fi trebuit să aibă o discuție între ei, să spună, bă, nu se poate. Ne așezăm în afara societății, vom stârni niște reacții, un antagonism care va stârni niște reacții împotriva noastră, repet, ne așezăm total în afara societății, a națiunii, a oricărei reguli a bunului simț. De la ei ar fi trebuit să plece. Robert Turcescu: Voiam să spun că dacă în momentul de față Curtea Constituțională ar îndrăzni astăzi să ia o decizie în favoarea magistraților și subliniez ar îndrăzni, cred că s-au creat în momentul acesta toate premisele ca în secunda trei să-i vezi în stradă pe toți. Mirel Curea: Deci nu vezi în stradă pe nimeni. Atâta timp cât Coldea e la pensie nu vezi în stradă pe nimeni.

Liviu Mihaiu a afirmat că a urmărit doar analizele apărute după lansarea materialului, dar a remarcat rapid limitele acestuia. El a susținut că documentarul nu tratează rolul procurorilor și durata soluționării dosarelor în faza de urmărire penală. În opinia sa, era necesară și perspectiva judecătorilor de penal și a avocaților pentru a contura o imagine completă.

Robert Turcescu a completat că lipsa avocaților din material este vizibilă și că prezența acestora ar fi putut oferi un echilibru suplimentar discuției.

Robert Turcescu: Domnule Mihaiu, nu ați urmărit acest documentar Recorder, înțeleg? Liviu Mihaiu: Nu, dar am citit cronicile. Robert Turcescu: Păi da, mai întâi vezi cronica și după aceea vezi filmul. Liviu Mihaiu: Doi la mână, urmăresc documentarul Justiție de vreo 35 de ani. Pe de altă parte, sigur că n-aș vrea să încep cu o critică la adresa lui, dar sunt niște întrebări care se pot pune. Niciun cuvânt despre durata de soluționare a dosarelor de către procuror. Dacă ar fi fost întrebați judecătorii de penal și avocații despre activitatea procurorilor, probabil că am fi văzut ambele fețe ale problemei. Robert Turcescu: N-apare niciun avocat să mai spunem chestia asta în tot documentarul ăsta. Nu vezi un picior de avocat. Era interesant să auzi și un punct de vedere al avocaților.

Liviu Mihaiu a susținut că documentarul nu abordează relația dintre justiție și serviciile secrete, un subiect pe care îl consideră esențial. El a afirmat că, în practică, ofițerii din serviciile de informații implicați în dosare penale ar fi fost protejați de sistem, cu excepția situațiilor în care propriile structuri aveau interesul să îi sacrifice.

În acest context, Mihaiu a sugerat că documentarul Recorder ar putea fi doar începutul și că un eventual al doilea material ar putea extinde investigația asupra influenței serviciilor secrete în actul de justiție.