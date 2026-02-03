Un studiu realizat de compania internațională de consultanță Horváth arată că peste 60% dintre directorii financiari consideră digitalizarea și automatizarea drept principalele motoare pentru creșterea eficienței departamentelor financiare, iar investițiile în aceste tehnologii sunt planificate în topul priorităților pentru anul următor, ocupând 29% din bugete.

În acest context, Maria Boldor, Partner și Managing Director, Horváth România a oferit un interviu, în exclusivitate pentru Capital.ro.

Previziunile rezervate se reflectă într-o orientare clară către prudență financiară, strategii defensive și disciplină riguroasă a costurilor. Directorii financiari (CFOs) pun accent pe protejarea lichidității, optimizarea capitalului de lucru și eficiența operațională, în detrimentul expansiunii accelerate sau al investițiilor cu grad ridicat de risc.

Scăderea semnificativă este determinată de persistența incertitudinilor economice, de presiunile continue asupra costurilor și de un context global caracterizat de volatilitate geopolitică și macroeconomică.

În plus, factori precum competiția intensă, birocrația, costurile ridicate ale energiei, inflația și tarifele comerciale au erodat încrederea și au temperat așteptările pozitive față de anul precedent.

Intensificarea competiției globale determină companiile să accelereze inițiativele de eficientizare la nivelul întregii organizații, să își revizuiască structurile de cost și să adopte o abordare mult mai selectivă a investițiilor. Prioritatea este acordată proiectelor care susțin avantajul competitiv, scalabilitatea și reziliența pe termen mediu și lung.

Birocrația este contracarată prin prin standardizarea și armonizarea proceselor financiare, precum și prin digitalizare și automatizare. Obiectivul este reducerea complexității operaționale, scurtarea ciclurilor de raportare și diminuarea volumului de activități manuale, pentru a crește agilitatea decizională.

Companiile răspund prin planificare pe bază de scenarii, consolidarea controlului financiar și dezvoltarea unor capacități avansate de previzionare. Acestea permit o reacție rapidă la schimbări externe, ajustarea strategiilor comerciale și limitarea impactului potențial al șocurilor asupra performanței financiare.

Impactul este evaluat prin indicatori precum creșterea productivității, îmbunătățirea eficienței proceselor și calitatea deciziilor financiare. Investițiile în competențe sunt esențiale, în condițiile în care deficitul de know-how rămâne una dintre principalele bariere în transformarea și modernizarea organizațiilor, conform concluziilor studiului.

Cele mai utilizate soluții vizează digitalizarea și automatizarea proceselor financiare, instrumentele de planificare, forecast și raportare, precum și platformele care permit integrarea datelor și standardizarea proceselor. Accentul pe transformarea digitală este confirmat și de structura investițiilor: 29% sunt direcționate către digitalizare și automatizare, urmate de transformare organizațională (19%) și consolidarea rezilienței lanțurilor de aprovizionare.

Cele mai importante economii provin din inițiative transversale de reducere a costurilor, axate pe simplificarea proceselor, eliminarea redundanțelor și creșterea eficienței în funcția financiară și în ariile de suport ale organizației.

Deciziile sunt fundamentate pe impactul proiectelor asupra eficienței operaționale, controlului riscurilor și continuității business-ului. Proiectele cu beneficii incerte sau cu un orizont lung de recuperare sunt amânate până la îmbunătățirea condițiilor economice.

Totodată, proximitatea geografică și familiaritatea cu anumite piețe influențează deciziile de investiții, companiile favorizând America de Nord, Europa și Asia, în detrimentul Orientului Mijlociu, Africii sau Americii de Sud.

Nivelul de peste 70% se referă strict la gradul de pregătire al departamentelor financiare, în timp ce, la nivelul întregii organizații, acesta este estimat la 57%. Pregătirea este susținută de disciplină financiară, procese standardizate, menținerea unei lichidități adecvate, capacități avansate de planificare și previzionare, precum și de investiții constante în digitalizare și dezvoltarea competențelor echipelor.