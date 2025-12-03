Printre altele, jurnalistul Robert Turcescu l-a întrebat pe candidatul Daniel Băluță, actual primar al Sectorului 4, dacă Nicușor Dan a fost un primar prost sau un primar bun al Bucureștilor, amintind totodată și de „bătălia de la Plafonul Unirii”.

Daniel Băluță a spus în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că lupta pentru Plafonul Unirii a fost una constructivă.

„A fost un primar al Bucureștiului, astăzi este președintele României. (…) Dom’le, asta este totuși o luptă constructivă. Nu este doar una ideatică, este una constructivă. Dar în viață, până la urmă, este importantă finalitatea. Finalitatea este că astăzi centrul Bucureștiului este pus în siguranță. Finalitatea este că primarul capitalei Nicușor Dan a semnat autorizația de construire. Este important de știut și asta puțină lume știe. Nodul intermodal de la eroii Revoluției. Planșeul Unirii. Exproprierile pe care le-am făcut pentru școli, pentru licee, pentru grădinițe, pentru infrastructură, le-am făcut împreună cu primarul Nicușor Dan. Planul pentru inelul median al Capitalei, unde am vorbit despre pasajele acestea, l-am făcut împreună cu primarul general Nicușor Dan. Este o realitate și nu vreau să fiu ipocrit să spun că nu am avut o colaborare bună. Nu știu ce s-a întâmplat, de unde a fost, și nici astăzi nu am o explicație pentru conflictul acela, dar viața, cum se măsoară rezultate până la urma urmei, restul sunt istorie, mai ales într-un oraș în care, din păcate, în ultimii zeci de ani nu s-a întâmplat mare lucru”, a răspuns Daniel Băluță.

De asemenea, edilul din Sectorul 4 a subliniat și faptul că orașul este „extrem de înghesuit” în zilele noastre, în contextul în care infrastructura pe care o are este „în concordanță cu un alt tip de populație”.

„Astăzi orașul este extrem de înghesuit, iar infrastructura pe care el o are este în concordanță cu un alt tip de populație, sub un milion de oameni, pentru că așa a fost gândit. De aceea, obligatoriu, orașul trebuie să se extindă. Și el, natural, pentru că nu mai e loc în acest pătrat, el se duce către Ilfov”, a mai spus Băluță.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.