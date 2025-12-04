Daniel Băluță a subliniat că nu se consideră nici bogat, nici sărac și a insistat asupra transparenței totale a tuturor veniturilor obținute de el, de părinții săi și de fratele său. Totodată, candidatul a explicat că mama sa a ocupat o funcție publică între 2007 și 2015, inițial ca și consilier local, iar ulterior ca și consilier al primarului Sectorului 4 din acea perioadă, Cristian Popescu Piedone.

Atât veniturile părinților săi, cât și cele ale sale și ale soției sunt consemnate în declarațiile de avere, documente publicate pe site, pentru fiecare dintre cele două familii reprezentate, cea a părinților și cea formată din el și soția sa.

Candidatul a precizat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că toate activitățile financiare ale membrilor familiei au fost realizate prin tranzacții bancare. Acesta a insistat și asupra faptului că toate operațiunile financiare au fost efectuate prin instituții bancare și, în consecință, sunt verificabile.

„Deci nu sunt nici bogat nici sărac. Toate veniturile pe care atât eu cât și familia mea, pentru că mama mea a ocupat o funcție publică între anul 2007 și anul 2015. A fost consilier local și după aceea a fost consilierul primarului Sectorului 4 de la acea vreme, Cristian Popescu Piedone. Toate veniturile pe care atât eu, cât și familia mea, cât și fratele meu le avem, sunt extrem de transparente. Pe lângă faptul că le avem identificate în declarațiile de avere pe care, pentru familia reprezentată de mama și tata, cât și familia reprezentată de mine și soția mea, le avem pe site. Pentru toate celelalte activități pe care cei din familie le-au făcut, există niște lucruri simple. Există tranzacții bancare. Și știți bine că astăzi nu poți să miști nici măcar un leu fără să ai o justificare pentru banii corespunzători. (…) Vorbesc de ceea ce înseamnă familia mea și membrii ei. Toate tranzacțiile s-au efectuat prin instituții bancare”, a declarat Daniel Băluță.

În cadrul discuției, Robert Turcescu a readus în atenție subiectul celor opt apartamente deținute de mama candidatului. În replică, Băluță a detaliat că achizițiile au fost realizate din fondurile existente în conturile bancare ale părinților. Tranzacțiile privind achiziția acestor apartamente au fost declarate către ANAF, iar pentru ele au fost achitate taxe și impozite.

„Au cumpărat apartamentele respective pentru că dețineau sumele de bani respective. (…) Prima chestiune importantă, apartamentele au fost cumpărate din banii pe care părinții mei le aveau în conturile bancare. Ăsta este primul lucru. Tranzacțiile respective sunt declarate și către ANAF și s-au plătit taxe și impozite. Nu s-a ascuns nimeni din punctul ăsta de vedere, să zici că a făcut cine știe ce. Doi, sursa banilor. Părinții mei au avut la vedere toate sursele de bani și nu s-ar fi putut face nicio plată de la niciun fel de bancă dacă banca ar fi considerat că este suspectă tranzacția. Știți bine că este extrem de riguros sistemul bancar. Așa că toate alegațiile de tipul ăsta sunt exclusiv niște fumigene pe care le avem în campania electorală. Da, părinții mei au avut bani, este o realitate”, a răspuns Băluță.

