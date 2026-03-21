Ilie Bolojan a ajuns unul dintre oamenii puternici ai României, după ce în ultimii ani a urcat treptele politicii. Silviu Mănăstire a vorbit în podcastul realizat de Dan Andronic pe canalul de YouTube „HAI România!” despre oamenii care i-au influențat cariera actualului șef al Executivului.

Unul dintre ei fiind Florian Coldea. Prin intermediul fostului șef-adjunct de la SRI, Bolojan s-ar fi apropiat și de rețeaua de influență a lui George Soroș.

Dan Andronic și-a întrebat invitatul dacă premierul face parte din rețeaua lui George Soros, Mănăstire a explicat: „N-a fost inițial, dar a ajuns. A ajuns. Și filiera este prin Coldea. Este o relație reală și a fost intermediată, o știu asta din PNL, de Gheorghe Falcă. Presupusul pupil al lui Florian Coldea, care este tot din județul Arad.

Deci, Florian Coldea este foarte, foarte influent în Partidul Național Liberal. A fost și când era Ludovic Orban șef, că până la urmă Ludovic Orban, cu toate păcatele lui, așa a scăpat de necazurile pe care le avea. Domnul Coldea te ajută, dar după aceea îți cere. Așa e viața.”

Silviu Mănăstire spune că Bolojan nu e deloc fericit în București și nu se simte bine înconjurat de jocurile de culise care se fac în jurul său. Dar a început să joace într-un rol mesianic, după cum a afirmat invitatul emisiunii.

„El disprețuiește Bucureștiul. Și toată fauna asta a Bucureștiului, care este o faună politică.

Păi nu vrea să plece, pentru că aici e altă chestie. El a ajuns la ideea că are o misiune oarecum mesianică. Mai e și Uniunea Salvați România. Toți vor să te salveze, dar nimeni nu te întreabă dacă vrei să fii salvat. Te salvează cu forța. Asta este Ilie Bolojan, care consideră el că are un fel de misiune.

Avantajul lui este că îl țin foarte bine în brațe cei de la Bruxelles și cei care finanțează România. JP Morgan și marile bănci de investiții sunt foarte încântați de Bolojan”, a spus Silviu Mănăstire.

Mănăstire are semne de întrebare legate de transferul de putere care s-a făcut în PNL, atunci când Ilie Bolojan i-a luat fața lui Nicolae Ciucă la conducerea partidului. Fostul primar al Oradei a apărut și nu prea de nicăieri.

„Ilie a fost pregătit de vreo 3-4 ani înainte să ajungă președintele PNL. Tot se vorbea despre Ilie. Ce n-am înțeles, apropo că suntem la dezvăluit, ce n-am înțeles la momentul respectiv, pentru că am stat în noaptea aia lângă Nicolae Ciucă, de ce a aruncat prosopul Nicolae Ciucă și i-a predat partidul lui Ilie Bolojan?

Statutul partidului nu prevedea ca un băiat de pe stradă, că asta era Ilie Bolojan, era președintele Consiliului Județean Bihor și nu avea nicio funcție de conducere în partid. Era Ilie de la Oradea.

De ce a fost nevoie ca Nicolae Ciucă să-l sune la 3 dimineața și să se vadă a doua zi cu Ilie Bolojan la Senat, că el era președintele Senatului, și să-i predea partidul. Pentru că statutul spunea altceva. Conducerea partidului era asimilată”, a explicat Silviu Mănăstire.