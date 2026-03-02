Corina Șuteu a fost ministru al Culturii în perioada 2016 – 2017 și s-a lovit de numeroase probleme administrative și financiare. Fostul demnitar a mers la baza problemei și a explicat de ce cultura este marginalizată în primul rând de politicieni, totul în cadrul podcastului moderat de Liviu Mihaiu pe canalul de YouTube „HAI România!”.

„O cauză simplă este legată de cultura miniștrilor, nu doar cultura ministrului Culturii, ca să revin la ce spunea Andrei Pleșu. Nu poți să dai prioritate la ceva ce tu nu-l înțelegi. Habar n-ai despre ce e vorba.

Noi am creat o clasă politică incultă. Am avut experiența asta și cu colegii mei din Guvernul tehnocrat.

Unii dintre ei știau pe bucățele niște lucruri și li se părea că puteau să facă sugestii, pentru că aveau impresia că sistemul cultural este o balerină care intră pe ușă și-și face treaba”, a spus Corina Șuteu.

„Depindem în continuare de subvenția de stat, pentru ce e cultura emergentă, dar din ce în ce mai mult, toate inițiativele culturale private, ele nu depind exclusiv de subvenția publică. Ce s-a întâmplat, susținerea publică a culturii nu a fost niciodată regândită din 1990.

Nu e vorba doar despre tăieri. Eterna discuție despre tăieri nu ia în seamă faptul că toate instrumentele astea administrative trebuie reinventate.

Singurele programe care în continuare funcționează la ICR sunt cele pe care le-a gândit președinția lui Patapievici și care au supraviețuit”, a mai explicat fostul ministru al Culturii.

Corina Șuteu a ținut să precizeze că nu a ridicat în slăvi ICR-ul, pe care l-a criticat în trecut.

„A nu se înțelege că am făcut apologia ICR-ului. Vara trecută am spus că ICR-ul e aproape ca o agenție de turism. Faci, ia niște bilete și așa mai departe.

Dar măcar, spre deosebire de ce se întâmplă, să zicem, în alte instituții sau într-un spațiu cultural românesc, acolo cel puțin știu să profite de niște filme sau de niște artiști care au un succes în afară.

Cel mai bun exemplu fiind tu (n.r. – Bogan Mureșanu). E un fel de a le mulțumi”, a spus Corina Șuteu pe podcastul de pe evz.ro.