Aplicația Regnet, dezvoltată în decursul unui an, a fost creată pentru a prelua integral munca de contabilitate primară, fără intervenția omului. Inspirată de modul în care o caracatiță își coordonează cele nouă creiere, platforma adună automat facturile din Spațiul Privat Virtual (SPV), extrasele bancare și generează contabilitatea completă, fără fișiere Excel sau e-mailuri repetate către contabil.

Cererea pentru utilizarea aplicației a crescut cu 50% în ultimele luni, potrivit companiei. Printre cei care o folosesc se numără antreprenori din domeniile marketing, IT, design, grafică, web design și producție video.

„Caracatița este considerată una dintre cele mai inteligente ființe de pe planetă datorită celor nouă creiere ale sale. Inspirați de abilitățile ei, am creat un sistem cu ‘nouă creiere digitale’ care adună automat facturile din SPV și extrasele din conturile bancare, le corelează și generează contabilitatea, fără intervenție umană. Totul se întâmplă în timp real, fără click-uri, fără fișiere Excel și fără e-mailuri repetate către contabil”, explică Cristian Bărcan, fondatorul Regnet.

Prin această soluție, antreprenorii scapă de sarcina adunării și trimiterii documentelor contabile, dar și de costurile lunare cu procesarea acestora. Aplicația este concepută să funcționeze permanent, reducând erorile umane și oferind siguranță fiscală.

Aplicația Regnet funcționează similar cu modul în care o caracatiță reală își coordonează acțiunile: are opt „tentacule” operaționale și un „creier central” care gestionează procesele principale. Sistemul preia automat facturile emise și primite din SPV, conectează extrasele bancare și generează documentele contabile obligatorii lunar sau trimestrial.

„Aplicația este dedicată antreprenorilor cu SRL sau freelancerilor cu PFA prestatori de servicii și îi scapă de o muncă și o grijă în plus: softul își trage automat facturile din SPV și extrasul bancar din contul băncii, ceea ce înseamnă că utilizatorii scapă de strâns toate documentele pe care trebuie să le transmită contabilului. În continuare, fără vreo intervenție din partea antreprenorului sau a freelancerului, aplicația de contabilitate automatizată ține evidența situației firmei sau a PFA-ului și generează documentele contabile obligatorii lunar sau trimestrial”, mai spune Cristian Bărcan.

Simbolul caracatiței mov, ales de Regnet, reflectă inteligența și capacitatea de a gestiona simultan multiple sarcini. Platforma colectează, corelează și organizează datele contabile în timp real, oferind o imagine clară asupra fluxurilor financiare.

Aplicația Regnet se bazează pe nouă funcționalități principale, denumite sugestiv „tentacule”, care acoperă întregul proces contabil.

Conectare automată la surse oficiale – Utilizatorii își creează un cont gratuit în câteva secunde și conectează o singură dată SPV-ul și conturile bancare. De acolo, aplicația preia automat facturile și extrasele de cont. Corelare automată – Sistemul asociază facturile cu plățile și generează automat registre, jurnale, declarații, balanțe și fișiere SAF-T. Actualizare permanentă – Platforma funcționează 24/7, actualizând în timp real documentele și notificând utilizatorii despre eventuale lipsuri sau termene. Importuri automate și facturare prin e-Factura – Permite importul contabilității existente, facturarea integrată și chiar înființarea gratuită a unui SRL. Raportare instant – Utilizatorii pot vedea oricând veniturile, cheltuielile, profitul estimat și taxele datorate. Economii directe – Costurile lunare cu contabilitatea se reduc semnificativ, iar timpul pierdut cu trimiterea documentelor dispare complet. Siguranță totală – Verificările automate previn erorile și eventualele amenzi ANAF. Claritate și control – Toate datele contabile sunt centralizate într-un singur loc, oferind o imagine completă asupra situației financiare. Libertate antreprenorială – Eliminând munca repetitivă, antreprenorii câștigă timp pentru dezvoltarea afacerii.

Prin aceste mecanisme, aplicația transformă complet modul de lucru al firmelor mici și al freelancerilor. Contabilul intervine doar pentru bilanțurile trimestriale sau anuale, acolo unde este necesară avizarea oficială.

Pentru a rămâne compatibilă cu actualizările frecvente ale sistemelor ANAF – precum SPV și e-Factura –, Regnet are o echipă dedicată de IT și contabili parteneri care monitorizează permanent schimbările legislative și tehnice.

„Avem o echipă internă dedicată de IT, alături de contabili parteneri care urmăresc permanent modificările legislative și tehnice implementate de ANAF. Actualizările aplicației sunt făcute proactiv, astfel încât compatibilitatea cu SPV, e-Factura și alte module fiscale să fie asigurată în timp real, fără întreruperi pentru utilizatori”, explică reprezentanții companiei pentru Capital.

În privința securității datelor, Regnet afirmă că respectă toate normele impuse de legislația fiscală și GDPR, punând accent pe protejarea completă a informațiilor sensibile preluate din conturile utilizatorilor și din SPV. Compania utilizează conexiuni criptate și protocoale avansate de securitate pentru transmiterea datelor, iar accesul la informații este limitat strict la procesele necesare pentru generarea documentelor contabile.

Sistemul este conceput astfel încât să nu stocheze mai multe date decât este obligatoriu din punct de vedere legal, reducând riscurile de expunere sau utilizare neautorizată.

„Aplicația respectă toate cerințele de securitate și confidențialitate impuse de legislația fiscală și GDPR. Toate datele sunt transmise prin canale securizate, iar accesul la informații este strict restricționat. În plus, sistemul este conceput să nu stocheze mai multe date decât cele strict necesare pentru procesarea fiscală, oferind un nivel maxim de protecție”, spune Bărcan.

Sistemul SPV poate avea uneori disfuncționalități – facturi lipsă, erori sau blocaje temporare. Regnet a integrat mecanisme automate de reconectare și notificare pentru aceste situații.

„Platforma are implementate sisteme de monitorizare și mecanisme de reconectare automată. În cazul unor erori temporare ale SPV, aplicația reia procesarea fără a întrerupe funcționarea generală. În plus, utilizatorul este notificat automat prin e-mail și direct în aplicație atunci când apar discrepanțe, întârzieri sau facturi lipsă”, explică fondatorul Regnet, Cristian Bărcan, pentru Capital.

În ceea ce privește protecția fiscală, sistemul oferă un set de instrumente care ajută antreprenorii să evite sancțiunile.