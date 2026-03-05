Bogdan Comaroni a analizat, azi, în podcastul lui Robert Turcescu, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, evoluțiile periculoase, care pândesc asupra omenirii în viitorul apropiat.

Prima este cea a Inteligenței Artificiale, cu o dezvoltare explozivă în ultimii ani. Și care va continua să se întindă în majoritatea domeniilor de activitate.

„Dacă vorbim despre cele două fiare apocaliptice, după mine una ar fi AI, care preia totul. O să preia tot ce se întâmplă și se răspândește. Într-un fel sufletele oamenilor. Pentru oamenii nu vor mai fi în acest joc social, odată cu augmentarea transumanismului, odată cu intrarea și legarea omului la computer, la spații virtuale, la internet, la toate astea. Deci asta e după mine una dintre fiare”, a spus Bogdan Comaroni.

Iar al doilea mare pericol este reprezentat de conducătorii puternici. Care pot să ducă omenirea spre extincție din cauza deciziilor dezastruoase pe care le iau.

„Cea de-a doua fiară, cu mai multe capete, este reprezentată de aleșii lor. Adică acești lideri care vin și conduc într-o societate multipolară. Ei de fapt sunt pe o mare scenă în care ei sunt înțeleși în realitate și fiecare are de câștigat și de dus omenirea către o zonă apocaliptică. Că e cu Catehonul, că nu e cu Catehonul, că cine-i fiara, cine-i antichrist…”, a mai afirmat Comaroni.

Comaroni și-a amintit despre episodul tentativei de asasinat a liderului de la Casa Albă, care a scăpat miraculos.

„Pe mine m-a frapat asemănarea în momentul acela, Trump fiind cel mai puternic om, președintele SUA. El reprezenta forța Statelor Unite. În Biblie scrie că unul dintre capele fiarei va fi rănit ca de moarte. Iar Trump, dacă nu întorcea capul era mort. Iar rana îi se va vindeca și toată lumea îl va urma. Asta am spus cu un an și ceva de când s-a petrecut treaba aia, că m-a frapat asemănarea cu momentul respectiv.”

Dar, după cum arată acțiunile din cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump, liderul de la Casa Albă nu este preocupat deloc de pace. Ba dimpotrivă, după cum a spus Comaroni.