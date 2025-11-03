Pentru a lămuri aceste aspecte, am discutat cu avocatul Cristian Popescu, care a explicat, pas cu pas, ce prevede legislația românească actuală.

Garanția legală de conformitate este dreptul consumatorului prevăzut de lege, care obligă vânzătorul să livreze un produs conform contractului de vânzare. Aceasta este obligatorie, are o durată de cel puțin 2 ani pentru bunurile noi și nu depinde de existența unui certificat de garanție.

Pe de altă parte, garanția comercială (numită și „garanție convențională”) este o ofertă suplimentară și voluntară din partea vânzătorului sau producătorului. Ea se acordă printr-un certificat scris și poate extinde durata, condițiile sau serviciile oferite, cum ar fi reparații gratuite după expirarea garanției legale.

Avocatul Popescu ne-a explicat faptul că, în România, garanția legală de conformitate este reglementată prin Legea nr. 449/2003 și OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Aceasta reprezintă o obligație legală a vânzătorului de a livra produse conforme contractului de vânzare-cumpărare.

„Durata minimă a garanției legale este de doi ani de la data achiziției produsului”, a precizat specialistul, subliniind că în această perioadă consumatorul are dreptul la reparare, înlocuire, reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului dacă produsul nu corespunde.

Pe lângă garanția legală, consumatorul poate primi și o garanție comercială, oferită, de regulă, de producător sau de vânzător.

„Aceasta este suplimentară garanției legale și nu o poate limita sau restrânge”, a subliniat avocatul.

El a explicat că garanția comercială reprezintă un angajament voluntar al profesionistului, exprimat printr-un certificat de garanție.

„Certificatul trebuie să conțină condițiile, durata, teritoriul de aplicare și modalitățile de soluționare, precum și identitatea emitentului”, a adăugat acesta.

Potrivit avocatului, în cazul unui produs neconform, consumatorul trebuie să se adreseze vânzătorului cu dovada achiziției și, dacă există, cu certificatul de garanție. Sesizarea se poate face direct în magazin, la un service autorizat sau în scris către comerciant.

„Vânzătorul are obligația de a asigura remedierea defectelor într-un termen rezonabil și fără costuri pentru consumator”, a explicat acesta, amintind că refuzul sau tergiversarea pot fi sancționate. De asemenea, comerciantul trebuie să răspundă și să soluționeze reclamația în termenul prevăzut de lege.

Garanția comercială poate aduce avantaje precum o perioadă extinsă de protecție sau servicii adiționale, însă aceasta nu poate reduce durata sau conținutul garanției legale de conformitate.

„Lipsa certificatului de garanție nu afectează drepturile conferite de garanția legală”, a mai precizat avocatul pentru Capital.

Totuși, pentru valabilitatea garanției comerciale, existența certificatului emis de profesionist este obligatorie.

Recomandări pentru consumatori

Specialistul recomandă consumatorilor să păstreze toate documentele legate de achiziție – bonul fiscal, factura și certificatul de garanție – pentru a-și putea exercita drepturile în caz de neconformitate.

„În situația în care comerciantul nu respectă obligațiile, cumpărătorul se poate adresa Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor (CJPC)”, a menționat avocatul.

Acesta a subliniat și scopul principal al legislației: „Legea urmărește să asigure echilibrul între interesele economice ale operatorilor și drepturile fundamentale ale consumatorilor”.

Așadar, garanția legală este un drept obligatoriu al consumatorului, în timp ce garanția comercială este un beneficiu suplimentar oferit voluntar de comerciant. Nicio condiție impusă prin garanția comercială nu poate limita drepturile legale.

Consumatorii trebuie să fie informați, să citească atent termenii garanției și să își cunoască drepturile pentru a evita eventuale abuzuri sau neînțelegeri.