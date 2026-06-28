Diferențele între data de expirare și limita de consum a alimentelor: explicațiile experților

Citirea corectă a etichetelor alimentelor este esențială pentru siguranța consumatorilor. Termenii „a se consuma înainte de” și „a se consuma până la” creează adesea confuzii, însă specialiștii explică că aceștia au semnificații diferite, atât din perspectiva calității produsului, cât și din cea a siguranței consumului.

Dieteticianul Corina Pelin subliniază că mențiunile „expiră la” și „a se consuma înainte de” indică termene distincte. Ele țin cont de calitatea produsului și de riscurile sanitare, iar respectarea lor este importantă pentru prevenirea problemelor de sănătate.

„A se consuma până la data de…” reprezintă termenul limită de siguranță alimentară, adică intervalul în care produsul poate fi consumat fără riscuri pentru sănătate. După această dată, alimentul nu mai este considerat sigur, fiind posibilă dezvoltarea unor bacterii periculoase precum Salmonella, Listeria sau Escherichia coli. Această precauție este valabilă în special pentru alimentele perisabile, cum ar fi carnea, produsele lactate, ouăle, mezelurile sau mâncărurile gătite și refrigerate.

În schimb, „a se consuma de preferință înainte de…” indică perioada în care produsul își păstrează calitatea optimă în condiții corespunzătoare de depozitare. Această mențiune nu se referă la siguranța alimentară, ci la gust, textură, aromă sau valoare nutritivă. După această dată, produsele pot rămâne consumabile, însă pot suferi modificări calitative. Această categorie include produse cu durată mai lungă de conservare, precum orezul, fasolea uscată, conservele, pastele făinoase sau biscuiții.

Citirea atentă a etichetelor implică și urmarea recomandărilor privind depozitarea și consumul după deschidere. După deschiderea unui produs, data de expirare de pe ambalaj nu mai este relevantă, fiind înlocuită de indicații precum „a se consuma în termen de 24 de ore” sau recomandări privind temperatura de păstrare.

Dieteticianul Corina Pelin explică că respectarea acestor instrucțiuni este crucială pentru prevenirea contaminării și asigurarea siguranței alimentare.