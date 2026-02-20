În cadrul dezbaterii de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că apreciază decizia lui Nicușor Dan de a participa la reuniunea Consiliului pentru Pace.

Fostul premier a precizat că, dincolo de decizia pe care a catalogat-o drept curajoasă, a fost atent la intervenția susținută de șeful statului. În opinia sa, aceasta nu poate fi considerată un discurs propriu-zis, ci mai degrabă o intervenție de câteva minute. Tăriceanu a remarcat faptul că Nicușor Dan a vorbit coerent și s-a exprimat foarte bine în limba engleză, însă a atras atenția asupra conținutului.

Potrivit acestuia, mesajul transmis a fost axat pe probleme minore. El a afirmat că nu știe cine a pregătit mesajul transmis de șeful statului, în contextul în care intervenția a fost aproape una „școlărească”.

„Eu apreciez decizia pe care a luat-o președintele Dan de a se duce la această reuniune a Consiliului pentru Pace. O spun fără nicio urmă de malițiozitate, însă imi aduc aminte o vorbă care a rămas memorabilă: (…) ați ratat o excelentă ocazie să tăceți. Pe lângă decizia curajoasă pe care a luat-o Nicușor Dan, eu am fost atent la discursul pe care l-a ținut, care, de fapt, nu poate fi catalogat ca un discurs. A fost o intervenție de câteva minute. A vorbit coerent, s-a exprimat în engleză foarte bine, numai că… Haideți să ne uităm puțin la conținut”, a subliniat Călin Popescu-Tăriceanu.

Călin Popescu-Tăriceanu a oferit și un exemplu din conținutul intervenției, referindu-se la ideea că România ar putea ajuta prin aducerea de copii răniți din Gaza, împreună cu familiile acestora, pentru a fi îngrijiți. Fostul premier a apreciat că intervenția a semănat mai degrabă cu un raport decât cu un discurs de anvergură politică.

„Conținutul a fost axat pe niște probleme minore. Eu nu știu cine îi pregătește intervenția președintelui. Pot să fiu de acord că nu are suficiente cunoștinte de politică externă, dar intervenția a fost aproape una școlărească. Noi o să putem să ajutăm aducând copii din Gaza pe care să-i îngrijim, copii răniți cu familiile aparținătoare… Intervenția a fost așa, ca un fel de raport”, a completat Tăriceanu.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.