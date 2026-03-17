Mirel Curea a desființat explicațiile lui Călin Georgescu, pus în situația de a explica de ce l-a vizitat pe Sebastian Ghiță la Belgrad. În podcastul realizat de Dan Andronic pentru evz.ro, la care a participat și generalul Alexandru Grumaz, jurnalistul a povestit că a avut de-a face tangențial cu Georgescu. În tinerețe, în perioada facultății. După mult timp, în condițiile în care politicianul devenise cunoscut la nivel public, Mirel Curea a întrebat o cunoștință comună cum era perceput Georgescu atunci când era student.

„Eu am fost vreo doi ani și prin Facultatea de Îmbunătățiri Funciare. Am plecat repede. Cam în aceeași vreme cu el. Și când a apărut el pe piață, am avut pe cine să întreb. Domnule, vi-l mai amintiți pe ăla? Am întrebat, un fost profesor, dacă își mai aduce aminte de el. Mi-a răspuns: Era un securist, ne feream toți de el, că îl bănuiam că e securist, că e sifon, că e informator”, a povestit Mirel Curea.

Care a remarcat ușurința și frivolitatatea cu care minte Călin Georgescu atunci când trebuie să dea explicații la întrebări delicate. „Când eram în clasa a doua, a treia, și mă duceam cu lecții nefăcute la școală, eu mințeam mai bine decât ăsta. Veneam cu scenarii mult mai plauzibile. E un escroc. Minte cum respiră.

Eu am și scris pe Facebook că ceilalți, cei care i-au dat (n.r. – bani), i-au stricat toate socotele lui Georgescu. I-au stricat strategia. Da, l-au încurcat de-a dreptul. El spera să nu-i dea nici aia, dar ce să-i faci, oamenii au fost nesimțiți și i-au dat.”

În ceea ce privește întâlnirea cu Sebastian Ghiță, de la Belgrad, și explicațiile oferite de politician, care s-ar fi dus că să nu ia bani, Mirel Curea consideră că este o minciună jalnică.

„O minciună de un prost. Și doar proștii pot să creadă așa ceva. Adică un prost minte, numai un prost poate să-l creadă. Cum adică, el se ducea să ceară bani ca să fie refuzat și să acrediteze legenda că el nu are bani? Păi nu spunea că în campania electorală n-a cheltuit niciun euro? Pentru că n-a avut bani? Da. De ce avea nevoie de a acredita această legendă, dacă era un adevăr?

Pe de o parte. Pe de altă parte, lua 10.000 de euro lunar de la Potra. Iar Potra, șmecher și bine dirijat de niște băieți de ștepți de la informațiile militare nu îi dădea el banii. Trimitea un șofer ca să aibă un martor.”, a mai afirmat Mirel Curea.