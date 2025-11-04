Robert Turcescu a deschis discuția din podcast cu referire directă la mesajul postat de Călin Georgescu pe contul său de Facebook, în care acesta a pus sub semnul întrebării legitimitatea alegerilor din București, programate pentru 7 decembrie.

Turcescu a descris momentul drept unul de răscruce pentru scena politică, subliniind că mesajul lui Georgescu a apărut într-un moment în care candidații și partidele își conturau strategiile electorale.

„Scuze pentru mica întârziere, prieteni, dar se mai întâmplă, mai sunt și astfel de chestiuni tehnice la un moment dat… Să ajungem la subiectul principal al discuției. Ieri seară, la orele 21, a picat trăsnătul. (…) Într-o declarație făcută pe contul personal de Facebook, Călin Georgescu, în 5 minute, a dărâmat, practic, tot eșafodajul care a început să se ridice în legătură cu alegerile de la București”, a afirmat jurnalistul.

Turcescu a reluat ideile principale ale mesajului lui Georgescu, potrivit căruia „un guvern ilegitim nu poate organiza alegeri legitime”. Georgescu a susținut că nu se poate implica în acest proces electoral, deoarece consideră că evenimentele din decembrie 2024, care au dus la actuala configurație a puterii, au reprezentat „anularea democrației și libertății în România”.

Potrivit lui Turcescu, mesajul transmis de Georgescu reprezintă o poziționare fermă față de sistemul politic actual.

„Nici la București, nici în altă parte. Și nimeni nu mă poate convinge de contrariul. Într-un mod aproape macabru, spune Georgescu, pe 7 decembrie se încheie un an de la anularea alegerilor care au înghițit democrația și libertatea în România. Și acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine asta este inacceptabil. De aceea, spune Călin Georgescu, nu mă pot implica în niciun fel, nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri. Călin Georgescu, într-un mesaj, repet, pe care-l puteți, poate l-ați și văzut deja, dacă nu-l vedeți pe pagina lui de Facebook, practic anunță că aceste alegeri din 7 decembrie, pentru el, sunt de nerecunoscut, nu le recunoaște, nu se implică în ele, sunt ilegitime, pentru că opera unei puteri care a ajuns în fruntea României în mod ilegitimi”, a citat Turcescu din postarea fostului oficial ONU.

Moderatorul podcastului a comentat apoi implicațiile declarației lui Georgescu asupra mișcării suveraniste și asupra dinamicii politice interne. Turcescu a considerat că reacția acestuia nu se reduce la o simplă dispută electorală, ci reprezintă o chestiune de principiu.

„Prin urmare, în acest moment, Călin Georgescu dă un reset teribil întregii scene politice din România”, a spus Turcescu, adăugând că mesajul ar putea fi interpretat greșit de unii drept o distanțare față de alte figuri din zona suveranistă, precum Anca Alexandrescu. „Nu pot să mă bag, să susțin un candidat sau să susțin aceste alegeri, câte vreme ele izvorăsc dintr-un furt, dintr-o lovitură de stat, și n-am cum să fiu parte sau părtaș în această mascaradă”, a continuat jurnalistul, redând poziția lui Georgescu.

În acest context, Turcescu i-a cerut părerea invitatului său, fostul ministru de externe Adrian Severin, despre semnificația politică a gestului lui Călin Georgescu și despre reacțiile pe care le-ar putea provoca.

Adrian Severin a apreciat că poziția exprimată de Călin Georgescu poate fi privită ca o manifestare de consecvență intelectuală, dar a remarcat și dificultatea cu care un astfel de demers este receptat în spațiul public actual.

„Eu cred că este greu de înțeles orice atitudine consecventă, orice consecvență intelectuală, orice tip de onestitate intelectuală caracterizată printr-o asemenea consecvență și nu vreau acum să laud pe domnul Georgescu sau să comentez opțiunile domniei sale”, a spus Severin.

Acesta a reluat ideea unei „lovituri de stat” petrecute în decembrie 2024, eveniment pe care îl consideră punctul de plecare al unei crize de legitimitate în sistemul politic românesc.

„Ajunge o bâtă la un car de oale. Adică e suficientă lovitura de stat din 6 decembrie pentru ca tot ceea ce urmează, toate oalele democrației sau toate oalele instituțiilor așezate în carul democrației române să fie sparte”, a adăugat fostul ministru.

Severin a menționat și faptul că, în opinia sa, această problemă nu a fost soluționată, iar simpla negare a existenței unei crize nu poate readuce funcționalitatea instituțională.

Continuând analiza, Adrian Severin a susținut că sistemul constituțional nu mai funcționează corespunzător în România, nu doar la nivelul președinției, ci în întregul aparat de stat. El a relatat și despre propriile dificultăți întâmpinate pe rețelele sociale, afirmând că unele conturi i-au fost blocate pentru că a exprimat opinii critice la adresa actualului regim.

„Această problemă a loviturii de stat nu a fost rezolvată. Realitatea ei, însă, este negată și iată că eu sunt personal în situația de a vedea că și pagina mea de Facebook și contul de TikTok au fost agresate, interzise și blocate pentru simplul motiv că mereu am spus un adevăr cunoscut de toată lumea. A avut loc o lovitură de stat”, a declarat Severin.

În continuarea expunerii sale, acesta a explicat că, potrivit propriei interpretări, consecințele evenimentelor din 2024 se resimt în întreaga viață politică.

„Consecințele loviturii de stat sunt că sistemul constituțional nu mai funcționează. Nu mai funcționează nu numai în Palatul Cotroceni; el nu funcționează peste tot”, a spus fostul ministru, adăugând că, deși societatea își continuă activitățile cotidiene, mecanismele democratice nu mai pot fi considerate operative.

În finalul discuției, Adrian Severin a făcut referire la alegerile din mai 2025, pe care le consideră „fraudate”. El a afirmat că această opinie este susținută, în viziunea sa, și de anumiți observatori internaționali.

„Dacă suntem consecvenți și loiali din punct de vedere intelectual, spiritual, revenim la chestiune și spunem noi trăim într-un regim neconstituțional subsecvent unei lovituri de stat. Și nu ne putem face că nu s-a întâmplat nimic și procedăm, cum se spune în engleză, business as usual. Afacerile așa cum ele merg în mod normal. Ultimele alegeri la care am participat, dincolo de raționamentul pe care le-am făcut, aș spune că ultimele alegeri la care am participat, cele prezidențiale din luna mai, dacă nu mă înșel, s-au, mai bine spus, ultimele alegeri care au avut loc în România, cele din mai 2025, au fost fraudate. Ne spun și străinii, nu spunem numai… Când spun străinii, nu că mă plec în fața evaluării străinilor, dar unii dintre ei pot fi considerați ca fiind mai puțin subiectivii”, a precizat Severin.

El a făcut o distincție între evaluările statelor străine, care pot fi influențate de interese geopolitice, și opiniile unor analiști independenți.

„România poate să se uite mai de la distanță spre deosebire de Franța care a participat parese la fraudarea alegerilor sau care a avut un interes în fraudarea alegerilor în alegerea anumitor persoane și nealegerea altora. Deci spre deosebire de un stat ca Franța care a avut niște interese și care desigur evaluează partizan. Un stat ca America care iată își retrage și trupele din Europa, doar din România, deci are un grad mai redus de interes direct, poate să evalueze chestiunile mai obiectiv și de acolo nici s-a spus clar s-a confirmat, confirmă presa străină, confirmă observatori obiectivi”, a completat acesta.

Fostul ministru a mai afirmat că o parte a presei și a observatorilor politici internaționali au confirmat existența unor nereguli în procesul electoral.