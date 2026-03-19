Robert Turcescu i-a avut ca invitați, joi, în podcastul pe care îl realizează pentru evz.ro, pe Bogdan Comaroni și pe Octavian Hoandră. În deschiderea emisiunii, cei trei interlocutorii au comentat imaginile cu Nicușor Dan, în ipostaza donatorului de sânge. Un cadru nefericit și o poziție neinspirată, după cum a spus Bogdan Comaroni.

Ironic, jurnalistul s-a întrebat care a fost calitatea președintelui la acel eveniment: dacă a donat sau a primit sânge. „Eu nu știu deocamdată, am mare întrebare dacă lui i s-a dat sau i s-a luat? Am fost interesat ce grupă are domnul Nicușor și Se pare că are AB pozitiv. AB pozitiv știi că este primitor universal. Și asta nu m-am mirat, că până acum a primit domnul Nicușor. Deci e primitor”, a spus Comaroni.

Care a mai adăugat un amănunt legat de modul în care este încălțat liderul de la Cotroceni. „E pus acolo, l-au încălțat, cu Photoshop-ul. Uite că sunt tăiați, vezi că au vârfuri ascuțite, uite-te la ăla din dreapta, uite vârfuri ascuțite și cum e tăiat. Uite-te în dreapta spre ăla care are un vârf acolo, spre cămașa albă.

Deci l-au încălțat cu Photoshop-ul. Și, părerea mea, fii atent, îți spun eu, uite-te dacă te uiți cu atenție, capul e disproporționat. Deci ăsta e altul pus acolo.”

Octavian Hoandră a criticat și el modul în care a decis președintele României să doneze sânge. „Te uiți și nu știi dacă mai trăiești în secolul XXI sau, dracu știe, s-o fi întâmplat ceva cu planeta asta. Deci, ca o toate scursurile și toți oamenii de categoria a treia, nu că aș avea ceva cu ei, să trăiască, să fie fericiți. Bă, dar schimbă locurile. Deci elite, nu mai știm ce înseamnă elite. Băi, te uiți la omul ăsta, este președinte și toată lumea care vede postarea zice: astea sunt elitele românești. Și probabil că astea sunt elitele românești, măi frate.

Hoandră este de părere că o mare problemă este legată de poziția în care lui Nicușor Dan i s-a luat sânge. Iar liderul de la Cotroceni ar fi trebuit să stea pe un simplu scaun. „Îți dai seama ce-i în mintea omului acesta. Adică se filmează, nu stă așa, dar stăteam pe un scaun, măi, frate. În mintea acestui om… mi-e și frică să mă gândesc. Deci astfel de oameni ajung să conducă țări”, a mai precizat invitatul lui Robert Turcescu.