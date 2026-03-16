Robert Turcescu a discutat, luni, la podcastul pe care îl realizează pentru evz.ro cu Adrian Severin. Una dintre teme a fost legată de Călin Georgescu, după ce în spațiul public s-a comentat foarte mult despre întâlnirea pe care politicianul a avut-o cu Sebastian Ghiță, patronul România TV.

Fostul ministru de Externe al României a explicat de ce este unul dintre susținătorii lui Georgescu și de ce crede că fostul candidat prezidențial joacă un rol foarte important în această perioadă.

„Domnul Georgescu își face treaba și el trebuie lăsat să-și facă treaba. E greu să spun dacă poate rezolva gravele probleme pe care le are România. Dar cu certitudine misiunea lui este om în spatele căruia să se adune toți cei care înțeleg că această țară este pe marginea prăpastiei.

Și nu vor ca sub înțeleapta conducerea lui X și a lui Y să facă un pas în față. Aici mă interesează mai puțin discursul, conținutul discursului”, a afirmat Adrian Severin.

Invitatul lui Robert Turcescu este de părere că Georgescu ar fi devenit o țintă a sistemului, dar simpatizanții fostului candidat rămân alături de acesta, datorită mesajelor pe care le transmite. Iar totul este construit pe o stare de nemulțumire a populației față de tot ce a însemnat clasă politică românească.

„Substanța comunicării este aceasta a unei stări de mobilizare și de revoltă sau unei stări de revoltă mobilizatoare. Împotriva unui dezastru în care se afundă acest stat eșuat numit România și care stat eșuat este în pragul ieșirii lui din istorie.

Dar ultimele evenimente, ultimele decizii luate de conducerea României nu sunt decât în această direcție, a ieșirii noastre din istorie.”

Fostul ministru de Externe ia în considerare ca Georgescu să fie și el o dezamăgire, dacă ar ajunge în funcția de lider la Cotroceni. Sau, dimpotrivă, ar putea să-și facă treaba.

„El însuși își face discursul caracteristic, își spune mesajele pe care le spune. Discursul său este unul emoțional, este unul care se adresează emoțiilor și probabil că la ora actuală asta ne trebuie, este medicamentul de care avem nevoie.

Pentru mine contează rolul lui istoric în acest moment. Vom vedea ce va fi, poate să fie președinte și atunci putem să avem dezamăgiri cum am mai avut. Sau, dimpotrivă, să avem surprize plăcute, s-ar putea să-l vedem adunând în jurul lui o echipă valoroasă, care eventual să completeze lacunele dânsului în ceea ce privește”.

Deocamdată, după cum a remarcat Adrian Severin, politicianul merge pe drumul său și își atinge obiectivele.

„Și asta e misiunea lui istorică, divină, dacă vreți, cum doriți, obiectivă, legică. El este la ora actuală simbolul unei anumite voințe populare a unei anumite conștiințe populare.”