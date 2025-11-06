Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a explicat că structura actuală a Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a este semnificativ diferită față de sistemele de evaluare din alte state membre ale Uniunii Europene. Potrivit acestuia, examenul în forma sa actuală nu reușește să surprindă în mod adecvat competențele reale ale elevilor, ceea ce justifică necesitatea unei reforme a testelor.

„Evaluarea Națională în clasa a VIII-a, așa cum o avem noi acum, nu există în structura Uniunii Europene, este prea îngustă și prea punctuală. Dar discuția trebuie așezată, gândită bine și să fie predictibilă. Nu poți schimba așa de la un an la altul”, a declarat ministrul.

Orice modificare va fi introdusă gradual, pentru a preveni confuziile și a asigura o tranziție coerentă. Scopul este modernizarea sistemului de testare fără a pune presiune suplimentară asupra elevilor.

Ministerul Educației lucrează deja la actualizarea standardelor de evaluare și notare pentru toate ciclurile de învățământ. Reforma va fi implementată etapizat, în paralel cu pregătirea profesorilor și adaptarea programei școlare.

„Pentru primar și gimnaziu vom încheia procesul care implică elaborarea standardelor de evaluare și notare, pregătirea profesorilor, probabil anul viitor, în luna iunie. Tot atunci îmi propun să terminăm și aceste standarde pentru învățământul liceal”, a declarat oficialul.

Noile reguli ar putea fi aplicate începând cu anul școlar 2026–2027, oferind elevilor și cadrelor didactice un sistem unitar, bazat pe criterii clare și programe actualizate.

Ministrul Educației a precizat că noile standarde vor contribui la uniformizarea notelor și la o evaluare mai corectă a elevilor din întreaga țară. În plus, acestea vor sta la baza portofoliilor educaționale, care vor oferi o imagine mai completă asupra parcursului și progresului fiecărui elev.

„După aceea vom putea gândi mai bine și portofoliile educaționale, odată ce aceste standarde mai uniformizează notele care se dau”, a precizat Daniel David.

În prezent, absența unor criterii unitare de evaluare generează diferențe semnificative între notele obținute la școală și rezultatele de la examenele naționale.

Ministrul Educației a recunoscut că aceste discrepanțe provin dintr-o problemă structurală veche a sistemului, cauzată de lipsa unor standarde clare și aplicabile în mod uniform.

„După atâția ani, încă nu avem standarde de evaluare și de notare clare. Este o problemă, am început să caut soluții”, a afirmat el.

Această diferență afectează atât încrederea părinților și a elevilor în procesul de notare, cât și echitatea între școlile din diverse medii. Prin noile măsuri, Ministerul Educației își propune să implementeze un sistem mai echilibrat și transparent, care să pună accent pe evaluarea competențelor reale ale elevilor, nu doar pe capacitatea lor de memorare.