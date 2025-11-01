Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova a oferit clarificări privind conceptul de „diplome duble”, inițiativă promovată de ministrul Dan Perciun în cadrul Reuniunii Rectorilor de la Chișinău. Conform instituției, aceste diplome sunt valabile în ambele țări și sunt rezultatul unor programe comune de studii desfășurate între universități din România și Republica Moldova.

Absolvenții acestor programe vor avea posibilitatea de a se angaja în oricare dintre cele două state, utilizând diploma eliberată de instituția din țara în care doresc să profeseze.

Ministerul de la Chișinău a explicat pentru Edupedu.ro că, potrivit cadrului legal național, un program comun de studii superioare reprezintă o formă de colaborare între două sau mai multe instituții de învățământ superior, responsabile în mod comun de elaborarea și aprobarea programului de studii, organizarea admiterii, supervizarea academică, conferirea calificării și asigurarea calității.

Aceste parteneriate se derulează, de regulă, în cadrul unui consorțiu care include universități și alte organizații partenere.

Calificările obținute pot fi confirmate prin mai multe forme de documente: o diplomă comună emisă suplimentar față de diplomele naționale; o diplomă comună emisă exclusiv de instituțiile care oferă programul, fără diplome separate; sau una ori mai multe diplome naționale, însoțite de un certificat care atestă calificarea acordată în comun. Documentele pot fi redactate în limbile stabilite prin parteneriat, dar și în limba engleză.

Un program comun presupune ca toate instituțiile participante să fie autorizate provizoriu sau acreditate în țările lor de origine și să dețină permisiunea autorităților competente pentru a organiza un astfel de program.

Studenții trebuie să urmeze o perioadă semnificativă de studii în instituțiile partenere, iar rezultatele obținute – inclusiv examenele și creditele – sunt recunoscute automat între universități. De asemenea, cadrele didactice din fiecare instituție implicată contribuie în mod egal la elaborarea și implementarea programului.

Ministerul de la Chișinău a precizat că, în prezent, universitățile moldovenești au deja dezvoltate 35 de programe comune de studii: 32 cu instituții din România, două cu universități din Bulgaria și una cu Grecia.

Diplomele obținute în cadrul acestor parteneriate beneficiază de recunoaștere automată în ambele state, oferind absolvenților libertatea de a alege unde să profeseze. Pe teritoriul Republicii Moldova, aceștia vor utiliza diploma eliberată de universitatea parteneră din țară.

Tema diplomelor duble a fost adusă în prim-plan de ministrul Educației din Republica Moldova, Dan Perciun, în cadrul reuniunii rectorilor universităților din România și Republica Moldova, desfășurată la 23 octombrie, la Chișinău.

Ministrul a apreciat că diplomele comune ar reprezenta cea mai avantajoasă formă de colaborare între cele două țări, contribuind la reducerea exodului de studenți și la întărirea capacității instituțiilor de învățământ superior din Moldova.

Contextul cooperării academice dintre cele două țări este deja solid. Potrivit raportului „Starea învățământului superior din România 2023–2024”, Republica Moldova figurează printre statele care beneficiază de burse și mobilități oferite de România, mai ales prin programul regional CEEPUS.

În anul universitar 2023–2024, România a acordat 428 de luni-bursă pentru 86 de studenți și 364 de cadre didactice, majoritatea provenind din Republica Moldova, Serbia și Ungaria.

Conform datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, aproximativ 27.000 de studenți străini frecventează universitățile din România, cei mai numeroși provenind din Republica Moldova și Franța.

La 31 august 2025, instituția înregistra 26.989 de persoane cu permis de ședere în scop de studii, ceea ce confirmă atractivitatea sistemului universitar românesc în regiune și potențialul extinderii programelor comune de diplome recunoscute automat.