Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, la PES Activists România, că analiza activității guvernamentale este obligatorie. El a arătat că acest demers are loc după mai bine de șase luni de la intrarea la guvernare, iar în curând se vor împlini nouă luni.

Liderul PSD a explicat că partidele social-democrate europene mature procedează în același mod. În opinia sa, niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție, ci doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetățeni.

Sorin Grindeanu a afirmat că este nu doar legitim, ci obligatoriu să fie evaluat ce a mers bine și ce a mers prost în aceste luni. El a subliniat că nu este vorba despre guvernarea unui singur om, ci despre guvernarea României.

„După mai bine de șase luni de la intrarea noastră la guvernare, în curând vor fi nouă luni, este nu doar legitim, ci eu consider că este obligatoriu să evaluăm ce-a mers bine și ce-a mers prost în această guvernare în cele nouă luni. Pentru că nu vorbim de guvernarea unui singur om, vorbim de guvernarea României. (…) Noi am anunțat în urmă cu două sau trei săptămâni că vom începe evaluarea propriilor miniștri din guvernul actual, cu miniștrii social-democrați, cu deciziile pe care le-am luat noi. Pentru că, până la urmă, un partid serios nu caută vinovați în exterior înainte de a-și evalua propriile responsabilități”.

Social-democrații au anunțat în urmă cu două sau trei săptămâni că vor începe evaluarea propriilor miniștri din actualul guvern. Analiza va viza miniștrii social-democrați și deciziile asumate de partid. Grindeanu a explicat că un partid serios nu caută vinovați în exterior înainte de a-și evalua propriile responsabilități.

Totodată, el a precizat că analiza va privi ansamblul guvernării, deoarece coaliția presupune responsabilitate comună. Liderul PSD a transmis că românii au oferit votul și legitimitatea, iar cetățenilor trebuie să li se spună transparent dacă această guvernare le face viața mai bună sau dacă le cere sacrificii fără rezultate.

„Românii sunt cei care ne-au dat votul, românii sunt cei care ne-au dat legitimitatea și românilor trebuie să le spunem transparent și cinstit dacă această guvernare din care facem parte și noi le face viața mai bună sau dacă le cere doar sacrificii fără rezultate”, spune liderul PSD.

Sorin Grindeanu a declarat că PSD este la guvernare pentru a reprezenta votul românilor și nu pentru a valida decizii luate unilateral sau pentru a fi spectator. El a explicat că România nu este guvernată de un singur partid, ci de o coaliție, iar PSD are o legitimitate puternică dată de votul a milioane de români.

Liderul social-democrat a spus că premierul Ilie Bolojan nu trebuie să fie premierul unui singur partid, ci al coaliției și al României. În opinia sa, această poziție obligă la echilibru, dialog și respect față de toți partenerii.

„Pentru că România nu este guvernată de un singur partid. România este guvernată de o coaliţie, iar PSD are o legitimitate puternică dată de votul a milioane de români. Suntem la guvernare pentru a reprezenta acest vot, nu pentru a valida decizii luate în mod unilateral, nu pentru a fi spectatori. Domnul prim-ministru Bolojan nu trebuie să fie premierul unui singur partid. Este premierul coaliţiei, este premierul României, iar această poziţie obligă la echilibru, dialog şi respect faţă de toţi partenerii. Stabilitatea nu înseamnă supunere, stabilitatea înseamnă respect reciproc”, a afirmat Sorin Grindeanu, sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists România.