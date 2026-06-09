Europa se confruntă cu noi riscuri legate de droguri. Agenția UE avertizează asupra substanțelor tot mai puternice

Piața drogurilor din Europa devine tot mai complexă și mai greu de controlat. Agenția Uniunii Europene pentru Droguri (EUDA) avertizează că apar constant substanțe noi, mai puternice și mai periculoase, în timp ce consumul combinat de droguri amplifică riscurile pentru sănătate.

Potrivit Raportului european privind drogurile 2026, publicat de EUDA, Europa se confruntă cu provocări tot mai mari atât din punct de vedere al sănătății publice, cât și al securității.

Raportul arată că în Europa continuă să apară droguri noi într-un ritm alert. În 2025 au fost identificate pentru prima dată 50 de noi substanțe psihoactive, iar numărul total al celor monitorizate de agenția europeană a ajuns la 1.050. Printre acestea se numără opioide sintetice extrem de puternice, care pot provoca intoxicații severe și decese prin supradoză.

Specialiștii atrag atenția și asupra utilizării tot mai frecvente a țigărilor electronice pentru consumul unor substanțe precum canabinoizii sintetici și semisintetici. Există temeri că aceste produse ar putea deveni o metodă de distribuție pentru alte substanțe periculoase, inclusiv noile opioide sintetice.

Potrivit datelor prezentate în raport, opioidele rămân principala cauză a deceselor asociate consumului de droguri în Europa. Agenția estimează că în Uniunea Europeană au fost înregistrate cel puțin 7.600 de decese prin supradoză în 2024, cele mai multe implicând consumul simultan al mai multor substanțe.

Un fenomen care îngrijorează autoritățile este răspândirea comprimatelor contrafăcute care conțin nitazene, opioide sintetice foarte puternice. În 2024 au fost confiscate peste 50.000 de astfel de comprimate în zece state europene, de peste două ori mai multe decât în anul precedent.

Directorul executiv al EUDA, Lorraine Nolan, a transmis că piețele drogurilor evoluează foarte rapid, iar varietatea substanțelor disponibile pe străzile Europei devine tot mai imprevizibilă. Potrivit acesteia, consumatorii pot ajunge să utilizeze droguri cu o concentrație foarte ridicată fără să știe exact ce conțin acestea.

Canabisul rămâne cel mai consumat drog ilegal din Europa. Agenția estimează că aproximativ 24,9 milioane de adulți europeni cu vârste între 15 și 64 de ani au consumat canabis în ultimul an. În același timp, disponibilitatea unor produse mai puternice și mai diversificate crește riscurile pentru sănătate și complică intervențiile autorităților.

Raportul evidențiază și schimbarea rutelor de aprovizionare. Tot mai mult canabis ajunge în Europa din Canada și Statele Unite, pe fondul supraproducției și al concurenței puternice de pe piața nord-americană. În 2025, autoritățile au confiscat aproximativ 21 de tone de canabis în porturile Rotterdam și Anvers, majoritatea provenind din Canada.

În paralel, consumul de cocaină rămâne la niveluri ridicate. Aproximativ 4,3 milioane de europeni au consumat cocaină în ultimul an, iar datele analizate în 85 de orașe europene arată că peste jumătate dintre acestea au înregistrat o creștere a reziduurilor de cocaină în apele uzate.

Numărul persoanelor care solicită tratament pentru probleme legate de cocaină continuă să crească. În 2024, aproximativ 74.000 de persoane au intrat în programe de tratament având cocaina ca principal drog consumat, iar 37.000 dintre acestea apelau pentru prima dată la astfel de servicii.

Raportul menționează și creșterea consumului de ketamină, în special în rândul tinerilor și în mediile asociate vieții de noapte. Numărul persoanelor care au solicitat tratament pentru probleme legate de ketamină a crescut de peste patru ori între 2019 și 2024, ajungând la aproape 1.800 de cazuri.

Pe lângă efectele asupra sănătății, agenția europeană atrage atenția că traficul de droguri continuă să genereze violență, intimidare și recrutarea unor tineri vulnerabili de către grupările criminale. Rețelele de trafic își schimbă constant metodele și folosesc tot mai des porturi mai mici, transferuri maritime, drone și tehnici sofisticate de ascundere pentru a evita controalele autorităților.