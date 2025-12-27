Analiza evoluției adoptării și deținerii de criptomonede realizată recent arată un interes tot mai mare pentru activele digitale în statele membre ale Uniunii Europene, în contextul în care reglementările financiare devin tot mai clare și infrastructura de tranzacționare se dezvoltă rapid.

Potrivit unei analize internaționale privind distribuția deținerilor de criptomonede pe țări, Slovenia apare ca unul dintre statele europene cu peste 15% din populație implicată în deținerea de active digitale, ceea ce plasează țara în fruntea clasamentului din UE.

Grecia și Irlanda urmează cu procente semnificative de utilizatori de criptomonede, fiind indicate ca exemple relevante ale adoptării rapide pe continent, scrie Euronews.com. De asemenea, alte state membre înregistrează un interes tot mai accentuat pentru investițiile în Bitcoin, Ethereum și alte active digitale importante.

Clasamentul european relevă că, deși piețele tradiționale de capital rămân dominante, criptomonedele câștigă teren ca instrument de investiție alternativă, în special în rândul tinerilor și al investitorilor digital‑native. Specialiștii consultanți spun că adoptarea masivă se datorează atât creșterii încrederii în tehnologiile blockchain, cât și tendinței de diversificare a portofoliilor financiare personale.

În Grecia, un procent notabil al populației a inițiat investiții în criptomonede în ultimii ani, pe fondul interesului pentru instrumentele financiare digitale și a facilităților de tranzacționare oferite de platformele moderne.

Irlanda, în schimb, se remarcă printr‑un mediu de reglementare prietenos pentru start‑up‑urile din tehnologie, ceea ce a favorizat atât dezvoltarea exchange‑urilor locale, cât și intrarea unor firme internaționale de profil.

Totodată, regiuni din Europa Centrală și de Est, inclusiv Polonia și Ungaria, au raportat creșteri ale volumelor de tranzacționare, indicând faptul că interesul pentru criptomonede nu este limitat doar la statele tradițional asociate cu inovația digitală.

Analiștii financiari subliniază că, deși adoptarea activelor digitale este în continuă expansiune, diferențele între țări rămân semnificative, iar piețele mature oferă deja infrastructura necesară pentru tranzacționare sigură și reglementată.

Un expert citat în analiză afirmă că „Europa avansează rapid pe piața criptomonedelor, iar Slovenia, Grecia și Irlanda sunt exemple de state care au transpus interesul public în volume reale de dețineri digitale”.

În același context, adoptarea tehnologiilor blockchain de către instituțiile bancare și companiile de investiții europene indică faptul că evoluția către active digitale este susținută la nivel instituțional, nu doar la nivel individual.