Potrivit unui sondaj realizat de Banca Centrală Europeană (BCE), suma medie de numerar pe care cetățenii din zona euro o au în portofel este de 59 de euro, la nivelul anului 2024. Diferențele între state sunt însă semnificative. În Țările de Jos, valoarea mediană este de doar 35 de euro, în timp ce în Luxemburg și Cipru ajunge la 82 de euro.

În rândul celor mai mari economii din Uniunea Europeană, Germania se află în frunte, cu o sumă medie de 69 de euro purtată zilnic în numerar. Franța se situează la polul opus, cu aproximativ 50 de euro. Italia se apropie de limita inferioară, iar Spania se află ușor peste media zonei euro.

Specialiștii atrag atenția că aceste diferențe nu sunt întâmplătoare. Profesorul Jakub Górka, de la Universitatea din Varșovia, explică faptul că utilizarea numerarului este puternic influențată de cultura națională, transmite Euronews.com.

El arată că țările din sudul Europei, unde interacțiunile directe sunt mai frecvente, tind să fie mai orientate spre plățile în numerar, în timp ce statele nordice au migrat mai rapid către plăți electronice.

„Țările din Europa de Sud, care trăiesc într-un climat mai cald și au obiceiul de a face schimburi și tranzacții față în față mai frecvent, sunt în mod natural mai orientate spre numerar, în timp ce țările din Nord, precum Scandinavia, au avut istoric o tendință mai puternică de a migra rapid către banking electronic și plăți fără numerar”, a spus el.

La nivelul zonei euro, ponderea plăților în numerar la punctele de vânzare a scăzut constant. Numărul tranzacțiilor efectuate cu bani cash a coborât de la 79% în 2016 la 52% în 2024. În același interval, valoarea tranzacțiilor realizate în numerar a scăzut de la 54% la 39%.

Chiar și așa, peste jumătate din toate tranzacțiile realizate în zona euro, respectiv 52%, au fost plătite în numerar în 2024. În 14 din cele 20 de state din zona euro, numerarul rămâne cea mai utilizată metodă de plată. În aproximativ jumătate dintre acestea, ponderea plăților cash se situează între 45% și 55%.

Există însă diferențe mari între țări. În Țările de Jos, numerarul reprezintă doar 22% din tranzacții, în timp ce în Malta ajunge la 67%. Utilizarea banilor cash depășește 60% și în Slovenia, Austria și Italia.

Guillaume Lepecq, reprezentant al unei organizații care promovează utilizarea numerarului, explică faptul că în țări precum Germania, Austria sau Italia, banii fizici sunt adânc înrădăcinați în viața de zi cu zi. El menționează că încrederea în moneda fizică, experiențele istorice legate de crize bancare, preocupările privind viața privată și reticența față de urmărirea digitală contribuie la menținerea numerarului ca metodă preferată de plată.

„În țările cu o legătură istorică puternică față de numerar — precum Germania, Austria și Italia — numerarul rămâne profund înrădăcinat în tranzacțiile zilnice din cauza încrederii de lungă durată în moneda fizică, experienței istorice a crizelor bancare, preocupărilor legate de confidențialitate și rezistenței față de urmărirea digitală”, a declarat Guillaume Lepecq.

În ceea ce privește valoarea tranzacțiilor, numerarul are o pondere mai mică. Acesta reprezintă 39% din valoarea totală a plăților în zona euro, cu variații de la 17% în Țările de Jos la 59% în Lituania.

Cardurile bancare reprezintă, la rândul lor, 39% din numărul tranzacțiilor și 45% din valoarea totală a plăților, iar utilizarea telefoanelor mobile și a ceasurilor inteligente este în creștere.

Profesoara Olive McCarthy, de la University College Cork, subliniază că variațiile dintre țări sunt explicate de factori sociali, economici și culturali. Ea arată că nivelul de acceptare a numerarului, gradul de digitalizare și preocupările legate de confidențialitatea plăților digitale influențează comportamentul consumatorilor.

„Unele motive pot include diferite niveluri de acceptare a numerarului, ritmul de adoptare digitală și îngrijorările legate de confidențialitatea plăților digitale, printre altele”, a spus ea pentru Euronews Business.

Exemplele Țărilor de Jos și Finlandei sunt relevante. Ambele au cele mai mici ponderi ale plăților în numerar și cele mai reduse sume medii purtate în portofel. În Olanda, doar 79% dintre comercianți mai acceptă numerar, iar în restaurante și cafenele rata a scăzut semnificativ în ultimii ani.

În Finlanda, doar 8% dintre întreprinderile mici și mijlocii preferă plățile în numerar, pe fondul unui nivel foarte ridicat de adopție digitală.