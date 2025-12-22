După colapsul creditării provocat de criza din 2008–2009, consumatorii spanioli au revenit puternic pe piața împrumuturilor. Evoluția este susținută de o economie care a crescut în acest an de două ori mai rapid decât media Uniunii Europene și care este așteptată să depășească din nou ritmul blocului comunitar în 2026.

În acest context, Javier Gaztelu, director adjunct și responsabil pentru creditare și plăți la Banco Sabadell, consideră că trendul ascendent poate continua:

„Considerăm în continuare că există spaţiu pentru o creştere sănătoasă a creditului de consum, deoarece piaţa muncii este foarte solidă”.

Portofoliul de credite de consum performante al Sabadell a înregistrat o creștere anuală de 19% până în septembrie, în timp ce creditele ipotecare au avansat cu doar 5,6% în aceeași perioadă.

Gaztelu a explicat că dinamica pozitivă a pieței muncii, mai ales după 2019, stimulează cererea de finanțare, pe fondul unui aflux semnificativ de lucrători străini. Această evoluție a dus populația Spaniei aproape de pragul record de 50 de milioane de locuitori.

Datele oficiale arată că noile credite de consum au ajuns la aproape 4,5 miliarde de euro în luna octombrie, în creștere cu 21,8% față de aceeași lună a anului trecut, marcând cel mai ridicat nivel lunar din 2007.

Evoluția din Spania contrastează cu tendința din zona euro, unde un sondaj realizat de Banca Centrală Europeană în luna octombrie a indicat o ușoară înăsprire a condițiilor de creditare pentru consum, pe fondul incertitudinilor economice.

Potrivit analistei Nuria Alvarez, de la Renta 4, creditul de consum ar urma să devină un pilon important al profitabilității bancare în 2026, alături de finanțarea companiilor, administrarea activelor și asigurările.

În pofida avantajelor financiare, creditele de consum negarantate rămân mai riscante. Rata creditelor neperformante din acest segment a urcat la puțin peste 4% în octombrie, aproape dublu față de nivelul creditelor ipotecare. Totuși, indicatorul se situează mult sub vârful de 8,3% atins în iunie 2009.

Bankinter a redus în acest an expunerea pe anumite portofolii de consum cu risc ridicat, însă această abordare rămâne o excepție în sector. Atracția pentru bănci este evidentă: randamentele creditelor de consum au fost, în medie, de aproape trei ori mai mari decât cele de 2,67% obținute din creditele ipotecare în octombrie, potrivit datelor băncii centrale, într-un context în care dobânzile la ipoteci sunt presate de scăderea ratelor.

Elvira de la Cruz, reprezentantă a Unicaja, se așteaptă ca creditarea de consum „să continue să crească în următorii ani”, dar într-un ritm mai temperat. La finalul lunii iunie, portofoliul total de credite de consum al băncilor spaniole a crescut cu 7,2% față de anul precedent, ajungând la 105,9 miliarde de euro, un nivel apropiat de maximul istoric atins în iulie 2008.

Potrivit unei analize Reuters, creditele de consum reprezintă în prezent 8,7% din totalul creditării, față de 8,3% anul trecut și 5,8% înainte de criză. Unicaja intenționează să își dubleze volumul de credite de consum noi până în 2027.

Pentru BBVA, a doua cea mai mare bancă din Spania, creditarea de consum și cardurile de credit au crescut de șase ori mai rapid decât portofoliul ipotecar până în luna septembrie.

Guvernul analizează plafonarea dobânzilor la împrumuturile riscante

Deși riscurile sistemice rămân limitate atâta timp cât piața muncii este solidă, guvernul spaniol urmărește cu atenție expansiunea firmelor nereglementate care oferă împrumuturi cu dobânzi extrem de ridicate.

În următoarele săptămâni, autoritățile vor iniția un proces care ar putea include plafonarea dobânzilor la liniile de credit revolving, ca parte a implementării unei directive europene, potrivit unei surse guvernamentale. Aceste produse pornesc de la dobânzi anuale de aproximativ 18%, dar pot depăși 1.000%, generând spirale de îndatorare din cauza termenelor scurte de rambursare și a comisioanelor fixe.

Antonio Gallardo, șeful departamentului de cercetare al asociației de consumatori Asufin, avertizează că cererea pentru astfel de împrumuturi reflectă dificultățile financiare ale unei părți a populației:

„Sunt oameni care au nevoie de finanţare pentru cheltuielile zilnice, sunt excluşi chiar şi de la cardurile de credit şi ajung la microcredite. Iar microcreditele au dobânzi exorbitante”.