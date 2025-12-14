Într-un discurs susținut sâmbătă la München, la congresul Uniunii Creștin-Sociale (CSU), cancelarul Friedrich Merz a declarat că războiul declanșat de Rusia nu vizează doar Ucraina, ci securitatea întregii Europe.

„Ştim acest lucru din 2022: acesta este un război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi împotriva Europei. Iar dacă Ucraina cade, (Rusia) nu se va opri, la fel cum în 1938 sudeţii nu au fost de ajuns (pentru Hitler). Putin nu se opreşte. Şi oricine nu crede asta ar trebui să analizeze cu atenţie strategiile sale, documentele sale, discursurile sale, apariţiile sale publice”, a afirmat Merz.

El a reluat comparația cu Acordul de la München din 1938, când cedarea regiunii sudete către Germania nu a împiedicat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial.

Cancelarul german a susținut că obiectivele Kremlinului depășesc conflictul actual și vizează remodelarea ordinii europene.

„Este vorba aici despre o schimbare fundamentală a frontierelor în Europa, despre restaurarea fostei Uniuni Sovietice în interiorul vechilor sale graniţe, cu o ameninţare gravă, inclusiv una militară, pentru ţările care au făcut odinioară parte din acel imperiu”, a declarat șeful guvernului german.

În opinia sa, semnalele privind această strategie ar fi trebuit înțelese încă din 2014, odată cu anexarea Crimeei și declanșarea conflictului din Donbas.

„Acesta este de fapt modelul pe care ar fi trebuit să-l vedem în 2014”, a adăugat Merz.

Cancelarul a subliniat că prioritatea absolută a politicii externe și de securitate trebuie să fie recunoașterea acestei realități strategice, continuarea sprijinului pentru Ucraina și consolidarea unității europene, inclusiv cu Regatul Unit.

„Trebuie să încercăm să menţinem NATO şi alianţa occidentală cât mai mult timp posibil, dar în acelaşi timp să investim în propriile noastre capacităţi de apărare, astfel încât descurajarea să funcţioneze din nou. Şi să nu spună nimeni că acesta este un concept depăşit sau învechit”, a afirmat Friedrich Merz.

Liderul de la Berlin a plasat aceste evoluții într-un context global mai amplu, marcat de schimbări majore ale centrelor de putere.

Potrivit lui Merz, deceniile de „Pax Americana” pentru Europa „s-au terminat în mare măsură”.

„Aceasta nu mai există aşa cum noi o ştiam. Şi nicio nostalgie nu ajută (…) Asta este: americanii acum îşi apără propriile interese într-un mod foarte, foarte dur. Şi asta nu poate să însemne altceva decât faptul că noi la rândul nostru trebuie să ne apărăm acum interesele”, a spus cancelarul german.

El a calificat drept „inacceptabile” unele dintre criticile formulate la adresa Uniunii Europene în noua strategie de securitate națională a Statelor Unite, document care face referire la declin economic, exces de reglementare, migrație ilegală și limitarea libertății de exprimare în UE.

În acest context tensionat, președintele rus Vladimir Putin a acuzat statele europene susținătoare ale Ucrainei că formulează cereri „inacceptabile” pentru Moscova, menite să blocheze procesul de pace inițiat de administrația Trump.

„Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl doreşte şi începe, atunci suntem gata chiar acum. Aici nu trebuie să existe nicio îndoială”, a declarat liderul de la Kremlin, în urmă cu două săptămâni.

Putin a insistat că Rusia nu are intenția de a ataca Europa.