Actrița americană Sally Kirkland, laureată a unui Glob de Aur pentru rolul său din filmul Anna, a decedat la vârsta de 84 de ani.

Reprezentantul ei, Michael Greene, a confirmat pentru „Variety” că Kirkland a murit marți dimineață în Palm Springs, California.

Moartea sa survine la scurt timp după ce actrița suferise fracturi la coaste și la un picior în urma unei căderi în duș, luna trecută, fiind ulterior internată într-un centru de îngrijiri paliative.

Internarea în centrul de îngrijiri paliative a avut loc săptămâna trecută, iar anterior, în luna octombrie, actrița fusese diagnosticată cu o infecție osoasă care se răspândise în sânge, precum și cu demență.

Sally Kirkland s-a născut la New York și s-a format sub îndrumarea celebrului Lee Strasberg, începându-și cariera în producții off-Broadway și în teatrul avangardist. Aceasta a făcut parte din comunitatea artistică a studioului The Factory, fondat de Andy Warhol, iar primul său rol în film a fost în pelicula lui Warhol The 13 Most Beautiful Women (1964).

Ulterior, Kirkland a apărut în western-ul Blue și în thriller-ul psihologic Coming Apart, dar și în roluri mici în filme importante precum The Way We Were, Cinderella Liberty, The Sting (Cacealmaua – cu Paul Newman și Robert Redford) și A Star Is Born.

Actrița a avut roluri recurente în seriale de televiziune precum Felicity, Roseanne, Valley of the Dolls și Days of Our Lives, și a făcut apariții în producții precum Kojak, Baretta și Three’s Company. Primul său rol principal a fost în filmul horror Fatal Games (1984).

Celebra nominalizare la Oscar și câștigarea Globului de Aur pentru filmul Anna (1987) au fost rezultatul propriei campanii a actriței, care a interpretat o actriță cehă ce îndrumă o tânără jucată de Paulina Porizkova. Pentru acest rol, Kirkland a primit și premiul Asociației Criticilor de Film din Los Angeles pentru cea mai bună actriță.

După succesul filmului Anna, Sally Kirkland a continuat să joace în zeci de pelicule, printre care JFK, Bruce Almighty și Hope for the Holidays. În 2024, actrița și-a interpretat propriul rol în filmul independent Sallywood, inspirat din experiența regizorului Xaque Gruber, care a realizat și un interviu cu ea pentru Huffington Post.