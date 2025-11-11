Evaluarea PWM/The Banker s-a bazat pe indicatori financiari, diversitatea soluțiilor de investiții, nivelul de digitalizare, calitatea relației cu clienții și strategia pe termen lung, analiza fiind realizată de un juriu internațional de experți. Global Finance a reconfirmat, la rândul său, Erste Private Banking România ca reper în administrarea averii pe piața locală, prin consistența rezultatelor și profilul solid de risc.

Conducerea diviziei subliniază că premiile reflectă în primul rând încrederea acordată de clienți și contribuția întregii echipe, care livrează constant servicii specializate și suport personalizat în planificarea patrimoniului.

„A fi recunoscuți pentru a treia oară consecutiv de PWM The Banker și pentru a șasea oară consecutiv de Global Finance reprezintă momente de mare bucurie și împlinire pentru întreaga noastră echipă. Înainte de toate, aceste premii reflectă încrederea pe care clienții noștri ne-o acordă în gestionarea propriilor planuri. În același timp, sunt o recunoaștere a echipei noastre – a oamenilor care îmbină pasiunea, dedicarea și perseverența pentru a atinge cele mai înalte standarde. Această realizare aparține întregii echipe, pentru că fiecare dintre noi contribuie, zi de zi, cu energie, profesionalism și implicare pentru a oferi excelență în relația cu clienții”, a declarat Ava Beznoska, Head of Erste Private Banking România.

La nivel regional, Erste Private Banking, parte a Erste Group, a fost desemnată de PWM/The Banker „Cea mai bună bancă de private banking din Europa Centrală și de Est” pentru al 12-lea an consecutiv.

În plus, Global Finance a acordat Grupului distincția pentru „Cea mai bună bancă de private banking pentru investiții sustenabile în Europa Centrală și de Est”, recunoscând integrarea criteriilor ESG în soluțiile oferite clienților.

Potrivit datelor raportate pentru sfârșitul lunii iunie 2025, Erste Private Banking România gestionează aproximativ 2,8 miliarde de euro pentru peste 3.700 de clienți. Serviciile sunt disponibile la nivel național, prin birouri dedicate în București, Cluj, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța, cu echipe specializate în consultanță financiară, structurare de portofolii și soluții de protecție și transfer al averii.

Prin Erste Private Banking, BCR rămâne, în prezent, singura bancă din România care oferă un pachet complet de private banking, ce include:

servicii de administrare discreționară de portofoliu, prin Erste Asset Management;

acces la fonduri internaționale de investiții;

posibilitatea de achiziționare de aur fizic în condiții reglementate.

Erste Asset Management este singurul administrator din piața locală care oferă servicii de Discretionary Portfolio Management în acest format, ceea ce permite clienților delegarea deciziilor de investiții către o echipă profesionistă, în baza unui profil de risc agreat.

În 2024, oferta a fost extinsă cu două fonduri denominate în euro – ERSTE Liquidity EUR și ERSTE Balanced EUR –, care oferă opțiuni de diversificare pentru clienții care urmăresc lichiditate ridicată sau un mix echilibrat între instrumente cu venit fix și active riscante.

Integrarea cu platforma digitală George permite clienților Erste Private Banking să își vizualizeze complet portofoliile și să tranzacționeze direct o gamă amplă de obligațiuni internaționale, crescând transparența și accesibilitatea serviciilor premium.