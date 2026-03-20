Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România a transmis o solicitare oficială către Ministerul Energiei și Ministerul Agriculturii, prin care cere eliminarea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Reprezentanții organizației susțin că măsura este necesară în contextul presiunilor economice tot mai mari asupra sectorului agricol.

„Necesitatea eliminării accizei la motorina utilizată în agricultură este o măsură fiscală directă, echitabilă și compatibilă cu angajamentele europene.”

Potrivit LAPAR, agricultura românească se confruntă cu o creștere simultană a costurilor de producție și cu o volatilitate accentuată a piețelor.

În prezent, prețul motorinei a devenit un element critic pentru funcționarea fermelor, în condițiile în care fermierii plătesc peste 9,60 lei/litru, iar consumul anual la nivel național depășește 650 de milioane de litri.

Pentru un sector cu marje reduse și o dependență ridicată de resurse energetice, aceste costuri sunt greu de susținut fără efecte directe asupra competitivității.

Reprezentanții LAPAR subliniază că nu solicită tratament preferențial, ci alinierea la măsurile deja adoptate în alte state membre ale Uniunii Europene.

„Solicităm aplicarea unor măsuri fiscale pe care alte state membre ale Uniunii Europene le-au activat deja în fața aceleiași crize, pentru a-și proteja fermierii și consumatorii”, se arată în document.

Organizația critică actualul mecanism fiscal, care obligă fermierii să suporte în avans costuri semnificative.

„Schema în vigoare obligă fermierii să avanseze aproximativ 2,80 lei pentru fiecare litru de motorină, sumă care include nu doar acciza propriu-zisă, ci și TVA aferentă acesteia, urmând ca recuperarea să se realizeze după luni de zile, prin proceduri administrative complexe.”

În acest context, eliminarea accizei direct la sursă ar reduce presiunea asupra fluxului de numerar și ar simplifica procedurile administrative.

„Recuperarea TVA se realizează în luni de zile”

Potrivit LAPAR, ideea eliminării accizei direct la pompă a fost susținută public și de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, precum și în discuțiile purtate la nivel guvernamental privind reducerea impactului scumpirii carburanților.

Organizația solicită adoptarea rapidă a acestei măsuri pentru a evita deteriorarea situației din agricultură.

În același timp, LAPAR respinge propunerile privind eliminarea componentei de biocombustibil din motorină, considerând că acestea pot intra în conflict cu legislația europeană.

„În dezbaterea publică au apărut propuneri privind eliminarea componentei de biocombustibil din motorină ca soluție rapidă pentru reducerea prețului.” „Considerăm necesar să subliniem că o astfel de abordare ridică probleme serioase de conformitate cu legislația europeană.”

Reprezentanții fermierilor atrag atenția că România trebuie să respecte obligațiile asumate prin Directiva RED III, iar orice derogare ar trebui notificată Comisiei Europene.