Elena Udrea și-a găsit alinarea în credință și în timpul petrecut alături de familie. Ea urmează o rutină spirituală riguroasă, rugându-se de trei ori pe zi, ținând post și citind Biblia împreună cu fiica sa, Eva. Activitățile spirituale au devenit centrale în viața sa, iar faptele bune și disciplina personală o ajută să facă față stresului cotidian.

Fostul ministru al Turismului a detaliat și modul în care se pregătește pentru perioadele de sărbători și pentru ziua sa de naștere, menționând că o parte din vacanțe le va petrece tradițional, iar alta la soare, pentru prima dată după patru ani.

Ea a precizat că urmează o dietă bazată pe legume, fructe, cereale, soia, salate, cartofi, fasole, supe creme și pâine cu maia, și că vinerea ține post negru, consumând doar apă.

De asemenea, Elena Udrea a explicat că încearcă să nu se mai enerveze în trafic și să nu mai aibă gânduri critice la adresa altora, recunoscând că unele lucruri îi reușesc mai bine decât altele, în special dificultățile legate de traficul din București și de pe ruta Corbeanca-Băneasa.

În prezent, fosta politiciană se concentrează pe timpul petrecut cu fiica sa și cu Adrian Alexandrov, tatăl micuței, și continuă demersurile juridice pentru recuperarea bunurilor și restaurarea reputației sale.

„Țin post, evident. Adică îl țin de ani de zile. Ne pregătim de vacanță de sărbători. Plus ziua mea. O parte vor fi tradiționale. Iar o parte le vom petrece la soare. Nu am mai fost în vacanță de soare și mare de patru ani. În această perioadă, ca alimente consum legume, fructe, cereale, soia, salate, cartofi, fasole, supe creme. Și pâine, dar cu maia. Vinerea țin post negru. Adică beau doar apă. Spiritual, îmi fac rugăciune de trei ori pe zi. Fac fapte bune, citim Biblia zilnic sau îi povestesc Evei din Biblie seara, pe drum spre și de la școală. Am grijă să nu mă mai enervez în trafic. Dar și să nu mai am gânduri critice la adresa altora etc. Unele îmi ies mai bine. Altele nu. Cum ar fi problema cu traficul. Greu să nu mă enervez cu traficul între Corbeanca și Băneasa. Sau cu traficul din București. Făceam 30-35 minute pe ruta Corbeanca-Băneasa. Din cauza lucrărilor la metrou, de luni, au mai închis o bandă la Jandarmeriei. Și fac 50-60 de minute”, a mai spus aceasta.

Elena Udrea, fosta politiciană condamnată în dosarul „Gala Bute”, continuă să lupte pentru recuperarea bunurilor sale, evaluate la aproximativ cinci milioane de lei, după ce a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri și trafic de influență. Ea susține că proprietățile i-au fost luate abuziv și solicită rejudecarea cazului, considerând că a fost singura persoană condamnată ilegal în acest dosar.