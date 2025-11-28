Elena Udrea încearcă să își recupereze averea confiscată de stat. Această executare a vizat bunuri evaluate la aproximativ cinci milioane de lei, confiscate în contextul condamnării sale la șase ani de detenție pentru deturnare de fonduri și trafic de influență.

Udrea susține că toate bunurile care i-au fost luate în cadrul executării silite au fost confiscate în mod abuziv și solicită ca acestea să îi fie returnate. Fosta demnitară afirmă că a inițiat demersuri juridice pentru restabilirea legalității în propriul caz și pentru rejudecarea dosarelor în baza legislației actuale. Ea consideră că a fost condamnată pe nedrept și susține că, în ciuda eforturilor depuse până acum, nu i s-a permis redeschiderea dosarului sau reanalizarea acestuia conform legii.

În opinia ei, situația sa rămâne singulară, deoarece se consideră singura persoană care a primit o condamnare nelegală în dosarul Gala Bute și care nu a beneficiat de o procedură de rejudecare. Prin acțiunile depuse, Udrea urmărește atât anularea efectelor condamnării, cât și recuperarea bunurilor confiscate, pe care le consideră parte a unei măsuri disproporționate și nejustificate.

„Am demarat deja acțiuni prin care cer restabilirea legalității și în ceea ce mă privește pe mine. Adică rejudecarea de data aceasta conform legii dosarelor. Dosare în care am fost condamnată abuziv. Cu consecința și a recuperării a tot ceea ce mi s-a luat abuziv. Am rămas cam singura condamnată ilegal. Singura în cazul căreia, până acum, nu s-a acceptat redeschiderea cazului. Și rejudecarea după lege”, a declarat Elena Udrea.

Amintim că fostul ministru a participat în ultima vreme atât la o petrecere alături de familie, cât și la o conferință organizată în Palatul Parlamentului, dedicată drepturilor deținuților. După eliberare, fosta demnitară își petrece timpul alături de partener și de fiica sa, Eva Maria, iar imaginile surprind momente de relaxare și apropiere familială.

O fotografie realizată la petrecere o arată pe Udrea împreună cu fiica și partenerul său, zâmbind și bucuroși de compania celorlalți, într-un moment de destindere după perioada dificilă marcată de condamnarea din dosarul Gala Bute și de anii petrecuți în detenție. De asemenea, Elena Udrea a fost prezentă la botezul fiului unor prieteni apropiați, participând alături de fiica ei și de Adrian Alexandrov. Aceste apariții sugerează o revenire treptată la ritmul de viață anterior detenției, prin reluarea prezenței la evenimente și activități sociale.

La petrecere, atmosfera a fost plină de energie, iar Elena Udrea a fost surprinsă dansând pe ritmuri de manele împreună cu fiica sa, într-un mod mult mai relaxat comparativ cu tensiunile și problemele juridice care i-au dominat ultimii ani. Adrian Alexandrov a participat și el la eveniment, iar cei trei s-au fotografiat împreună pentru a păstra amintirea unei seri speciale.

Elena Udrea a executat trei ani și zece luni de închisoare și are de achitat peste nouă milioane de lei prejudiciu.