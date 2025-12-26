În a doua zi de Crăciun, Elena Udrea a ales să-și sărbătorească ziua de naștere alături de fiica ei, micuța Eva Maria, într-un cadru de poveste: Codrii Bucovinei. Fostul ministru al Turismului a fost surprinsă de Adrian Alexandrov în câteva imagini postate pe Instagram, în care se bucură de zăpadă, aer curat și momente prețioase împreună.

Complexul turistic Codrii Bucovinei, cunoscut pentru peisajele sale pitorești și atmosfera primitoare, a fost alegerea ideală pentru o mini-vacanță de iarnă. Cu camere moderne, bine utilate, facilități de relaxare și un restaurant ce servește atât preparate tradiționale, cât și internaționale, locația oferă tot ce e nevoie pentru o experiență completă de familie.

Elena, Adrian și Eva Maria s-au bucurat de momente de liniște și joacă în zăpadă, în timp ce complexul le-a asigurat toate condițiile pentru confort și relaxare. Pentru cei care caută o escapadă autentică în Bucovina, Codrii Bucovinei rămâne o destinație de top, cu camere primitoare, restaurant cu preparate delicioase și facilități moderne.

O familie fericită, un peisaj de basm și zâmbete sincere – astfel arată Crăciunul pentru Elena Udrea astăzi.

Elena Udrea a transmis pe contul său de Facebook că se bucură în acest an de sărbători alături de fiica sa, după patru ani în care nu a avut ocazia să le petreacă. Fosta politiciană a menționat că Moș Crăciun a adus tot ce și-au dorit și și-a exprimat recunoștința față de Dumnezeu și față de Fiul Său, Iisus Hristos, subliniind că astăzi S-a născut.

Alături de mesaj, Udrea a postat mai multe fotografii în care fiica sa se joacă în zăpadă, stă în brațele Moșului și se află lângă bradul de Crăciun.

„Mosul a venit cu tot ce ne-am dorit! După patru ani în care nu am avut sărbători, petrecem în sfârșit, Craciunul împreună! Slavă Ție, Doamne și Fiului Tău Iisus Hristos, care astăzi s-a născut! Crăciun fericit tuturor!”, a scris Udrea.

Comentariile internauților au reflectat aprecierea pentru momentele petrecute în familie și au transmis urări de Crăciun fericit și sănătate. Printre acestea s-au numărat mesaje precum:

„Nicio bogăție materială nu se compară cu bogăția de a avea o familie ! Crăciun binecuvantat! Frumos la Munte Crăciun. Fericit … sănătate. Multa. … Crăciun fericit lîngă cei dragi! Sărbători binecuvântate! Crăciun fericit! Craciun cu liniste sufleteasca si multe bucurii ! Sărbători cu bine să aveți! Cât de mare este bucuria celui care așteaptă… Să fiți sănătoși cu toții! Ce fetiță mare și frumoasă!!! Sărbători cu pace, sănătate și binecuvântări cerești!”