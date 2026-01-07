Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, pare să se bucure din plin de iarna 2025–2026, petrecând timp de calitate alături de familie și împărtășind cu urmăritorii ei momente senine, pline de emoție și voie bună.

Anul 2026 a început spectaculos pentru ea, cu o adevărată aventură în inima naturii. Pe 7 ianuarie, Elena Udrea a publicat pe contul ei de Facebook trei fotografii din Comandău, județul Covasna, unde apare alături de fetița sa și de partenerul ei de viață, Adrian Alexandrov, explorând peisajele de iarnă într-un Can-Am Maverick Sport MAX, varianta cu patru locuri.

Imaginile surprind familia străbătând nămeții, într-o atmosferă de vacanță autentică.

„Explore the Carpathian garden! O plimbare transformată într-o palpitantă și de neuitat aventură!”, a scris ea în descrierea postării, care a adunat rapid reacții calde din partea românilor: „Distracție plăcută alături de cei dragi!”, „Aventură de vis!”, „Vreme frumoasă și distracție plăcută!”, „Distracție maximă, dragilor”.

Cu câteva zile înainte, pe 5 ianuarie, Elena Udrea a împărtășit un moment mai liniștit, dar la fel de emoționant: o fotografie cu ea și fiica sa, Eva, surprinse într-un restaurant.

Secțiunea de comentarii a fost dominată de mesaje de apreciere și urări sincere:

„Ce fetiță frumoasă și delicată!”, „Ce privire îngerească!”, „O fetiță atât de frumoasă și o mamă atât de luptătoare”.

Mulți dintre cei care au reacționat au transmis urări de sănătate și bucurie pentru noul an.

Pe 4 ianuarie, familia a poposit la DACIA Romanian Dining, într-o atmosferă de sărbătoare, cu bucate tradiționale reinterpretate și muzică live.

„Ce merge mai bine decât muzica, la o masă cu preparate autentic buzoiene, interpretate fusion?”, a scris Elena Udrea, alături de o filmare în care lăutarii cântau o melodie dedicată micuței Eva. Mesajele de susținere nu au întârziat să apară: „O familie frumoasă”, „Bine ați venit în Buzăul nostru frumos”, „Să-ți trăiască fetița Eva și tu să fii mereu lângă ea”.

Revelionul și primele clipe ale noului an au fost, de asemenea, marcate de postări pline de simbol și optimism. Pe 31 decembrie 2025, Elena Udrea a publicat o fotografie cu fiica ei, însoțită de un mesaj profund:

„La mulți ani! Fie ca anul care vine să ne aducă sănătate, pace și iubire. Toată grija, toată intristarea, tot ce nu este potrivit pentru noi, să rămână în 2025!, Să fie 2026 un a mai bun decât toți de până acum, să avem doar dorințele care ne aduc fericire și, Dumnezeu să ni le împlinească! ”.

Iar pe 1 ianuarie 2026, a întâmpinat noul an alături de partenerul său, sub cerul luminat de artificii, cu simplul mesaj: