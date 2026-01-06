Elena Udrea a împărtășit recent un moment personal pe propria pagină de Facebook, unde a publicat o fotografie în care apare alături de fiica sa, Eva Maria. Imaginea a atras rapid atenția urmăritorilor săi, care au reacționat imediat prin numeroase mesaje de susținere și apreciere.

Comentariile transmise au fost pline de urări de sănătate, liniște și bucurii în familie. Mulți dintre cei care o urmăresc i-au transmis gânduri bune pentru noul an, dorindu-i putere, echilibru și momente fericite alături de fiica sa.

Internauții au evidențiat relația specială dintre mamă și fiică, descriindu-le ca fiind fericite și unite, iar pe Elena Udrea au caracterizat-o drept o mamă puternică. Mesajele au inclus urări de sănătate, împliniri personale și ani binecuvântați petrecuți împreună, semn că fotografia publicată a fost primită cu multă căldură și empatie.

„Să fiți sănătoase împreună! O mamă puternică! La mulți ani fericiți!”, a scris un urmăritor al Elenei Udrea.

Fostul ministru se bucură de tot mai multe momente de relaxare după eliberarea din închisoare. Anterior, Elena Udrea a mai împărtășit cu urmăritorii săi un videoclip realizat într-un restaurant din Buzău, orașul său natal. Acolo, ea a petrecut într-o atmosferă plăcută, pe fundal de muzică live.

Alături de imagini, Elena Udrea a transmis pe Facebook și un mesaj prin care a evidențiat combinația dintre muzică și preparatele tradiționale buzoiene.

„Ce merge mai bine decât muzica, la o masă cu preparate autentic buzoiene, interpretate fusion?”, a scris ea în postarea respectivă.

Amintim că Elena Udrea, în vârstă de 51 de ani, a fost eliberată condiționat, după ce a ispășit 3 ani și 10 luni dintr-o condamnare de 6 ani pentru deturnare de fonduri și trafic de influență în dosarul „Gala Bute”. După acea perioadă dificilă petrecută în detenție, fostul ministru al Turismului pare să se bucure din plin de libertate.