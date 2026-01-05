Elena Udrea a împărtășit un nou videoclip cu urmăritorii săi. Clipul a fost realizat într-un restaurant din Buzău, orașul natal al fostului ministru, unde aceasta s-a bucurat de un moment de relaxare în compania muzicii live.

Mesajul publicat de fostul ministru pe Facebook este următorul:

„Ce merge mai bine decât muzica, la o masă cu preparate autentic buzoiene, interpretate fusion?”, a scris ea.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Următorii Elenei Udrea au reacționat imediat după postarea videoclipului, lăsând numeroase felicitări și urări în secțiunea de comentarii. Fostul ministru a reacționat în urma unui mesaj cu un emoticon cu pupic, arătându-se apropiată și recunoscătoare față de susținătorii săi.

Acest moment de relaxare și răsfăț a venit după ce Elena Udrea a executat trei ani și zece luni de închisoare. După perioada dificilă petrecută în detenție, fostul ministru al Turismului pare să se bucure din plin de libertate, reconectându-se cu rădăcinile sale și savurând momente de destindere alături de preparatele tradiționale din orașul natal, Buzău.

Fostul ministru a început anul 2026 printr-o postare publică pe rețelele sociale, în care a transmis un mesaj de Revelion. Sfârșitul anului 2025 a fost pentru Udrea o perioadă centrată pe viața personală și pe mesajele adresate publicului prin intermediul rețelelor sociale.

Fostul ministru a ales să întâmpine Anul Nou într-un cadru discret, alături de Adrian Alexandrov și fiica lor, Eva Maria. Apariția sa în noaptea dintre ani a atras atenția prin eleganță, dar și prin mesajul optimist și cald adresat urmăritorilor săi: urări de sănătate, pace, iubire și fericire pentru noul an, însoțite de dorința ca tot ceea ce nu este potrivit să rămână în trecut. Prezența alături de familie și cuvintele transmise reflectă clar prioritățile fostului politician și modul în care își gestionează viața socială și personală după perioada dificilă din ultimii ani.

Totodată, pe pagina sa de Facebook, Elena Udrea a împărtășit recent o apariție publică festivă alături de Adrian Alexandrov. Cei doi au fost văzuți relaxați și fericiți, zâmbind în fața camerelor și petrecând timp împreună într-un cadru de sărbătoare, transmitând prin gesturile și expresiile lor starea de liniște și armonie pe care o resimt în această perioadă a vieții.