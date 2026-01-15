Postarea de pe Facebook a fost însoțită de un mesaj în limba engleză, prin care Elena Udrea își descrie fiica drept o „prințesă războinică”. Postarea a generat rapid reacții din partea urmăritorilor săi din mediul online.
Elena Udrea atrage atenția în mediul online
Fanii fostului ministru au comentat imediat imaginea publicată, adunându-se sute de reacții și mesaje într-un timp foarte scurt.
„My AI Warrior Princess!”, a scris Udrea pe Facebook.
Postarea poate fi vizualizată aici.
Și Adrian Alexandrov a postat o imagine, tot generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare alături de Eva Maria, ea aducând aminte de o prințesă parcă desprinsă din filmul „Frozen”, iar el ca un cavaler medieval care a jurat să o apere.
Fostul ministru este tot mai prezent în mediul online după eliberarea din închisoare
Elena Udrea pare să se afle într-o perioadă favorabilă a vieții sale. După eliberarea din închisoare, fostul ministru al Turismului este tot mai prezent în mediul online, unde împărtășește cu cei care o urmăresc diverse momente cu semnificație personală.
Aceasta a publicat și mai multe poze dintr-o vacanță recentă în zona Carpaților, transformată într-o aventură intensă și memorabilă.
„’Explore the Carpathian garden!’ O plimbare transformată într-o palpitantă și de neuitat aventură!”, a scris Elena Udrea după escapada de la munte.
Pozele publicate de fostul ministru pe Facebook pot fi vizualizate aici.
Fostul ministru se bucură de susținerea urmăritorilor din mediul online
Anterior, aceasta a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare alături de fiica sa, Eva Maria, imagine care a atras rapid atenția publicului.
Postarea a generat numeroase reacții din partea urmăritorilor, care au transmis mesaje de susținere și apreciere. Printre comentarii s-au regăsit urări de sănătate, gânduri bune și aprecieri la adresa rolului său de mamă, mulți dintre internauți dorindu-le ani fericiți petrecuți împreună.
„Să fiți sănătoase împreună! O mamă puternică! La mulți ani fericiți!”, a scris un urmăritor al fostului ministru.
Postarea respectivă poate fi vizualizată aici.
În prezent, Elena Udrea se bucură de tot mai multe momente de liniște și relaxare, marcând o etapă diferită a vieții sale după perioada petrecută în detenție. Amintim că fostul ministru a ispășit o condamnare de 3 ani și o lună din pedeapsa totală de 6 ani stabilită în dosarul de corupție cunoscut sub numele „Gala Bute”, caz care a devenit de interes public începând cu anul 2011.
