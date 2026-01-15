Postarea de pe Facebook a fost însoțită de un mesaj în limba engleză, prin care Elena Udrea își descrie fiica drept o „prințesă războinică”. Postarea a generat rapid reacții din partea urmăritorilor săi din mediul online.

Fanii fostului ministru au comentat imediat imaginea publicată, adunându-se sute de reacții și mesaje într-un timp foarte scurt.

„My AI Warrior Princess!”, a scris Udrea pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Și Adrian Alexandrov a postat o imagine, tot generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare alături de Eva Maria, ea aducând aminte de o prințesă parcă desprinsă din filmul „Frozen”, iar el ca un cavaler medieval care a jurat să o apere.

Elena Udrea pare să se afle într-o perioadă favorabilă a vieții sale. După eliberarea din închisoare, fostul ministru al Turismului este tot mai prezent în mediul online, unde împărtășește cu cei care o urmăresc diverse momente cu semnificație personală.

Aceasta a publicat și mai multe poze dintr-o vacanță recentă în zona Carpaților, transformată într-o aventură intensă și memorabilă.

„’Explore the Carpathian garden!’ O plimbare transformată într-o palpitantă și de neuitat aventură!”, a scris Elena Udrea după escapada de la munte.

Pozele publicate de fostul ministru pe Facebook pot fi vizualizate aici.

Anterior, aceasta a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare alături de fiica sa, Eva Maria, imagine care a atras rapid atenția publicului.

Postarea a generat numeroase reacții din partea urmăritorilor, care au transmis mesaje de susținere și apreciere. Printre comentarii s-au regăsit urări de sănătate, gânduri bune și aprecieri la adresa rolului său de mamă, mulți dintre internauți dorindu-le ani fericiți petrecuți împreună.

„Să fiți sănătoase împreună! O mamă puternică! La mulți ani fericiți!”, a scris un urmăritor al fostului ministru.

Postarea respectivă poate fi vizualizată aici.

În prezent, Elena Udrea se bucură de tot mai multe momente de liniște și relaxare, marcând o etapă diferită a vieții sale după perioada petrecută în detenție. Amintim că fostul ministru a ispășit o condamnare de 3 ani și o lună din pedeapsa totală de 6 ani stabilită în dosarul de corupție cunoscut sub numele „Gala Bute”, caz care a devenit de interes public începând cu anul 2011.