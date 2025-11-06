Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A. (ELCEN) a decis joi, 6 noiembrie 2025, numirea doamnei Mirela-Adriana Pavel în funcția de director general provizoriu, pe o perioadă de două luni, conform prevederilor legale și statutare ale companiei.

Mirela-Adriana Pavel este membru al Consiliului de Administrație al ELCEN din august 2023 și deține o experiență de peste două decenii în domeniul juridic, administrativ și managerial. Expertiza sa în coordonarea activităților instituționale, gestionarea proceselor decizionale și analiza strategică a aspectelor juridice și economice îi oferă o viziune completă asupra managementului și priorităților companiei.

Cunoașterea profundă a cadrului legal și a guvernanței corporative dobândită în mandatul său de administrator oferă premise solide pentru asigurarea continuității conducerii executive, stabilității operaționale și implementării consistente a direcțiilor strategice ale ELCEN.

Numirea sa contribuie, totodată, la menținerea coerenței activităților de management și la consolidarea dialogului instituțional cu partenerii și autoritățile din sectorul energetic.

Prin această decizie temporară, ELCEN reafirmă angajamentul pentru o conducere responsabilă și transparentă, orientată spre stabilitate și modernizare. Compania își continuă misiunea de a asigura producția de energie termică și electrică pentru Municipiul București în condiții de siguranță, contribuind totodată la echilibrul și stabilitatea Sistemului Energetic Național și sprijinind tranziția energetică și dezvoltarea durabilă a sistemului de termoficare al Capitalei.

Electrocentrale București S.A. (ELCEN) a semnat contractele pentru servicii de consultanță de tip Owner’s Engineer aferente proiectelor de construire a celor trei noi unități de cogenerare de înaltă eficiență, finanțate prin Fondul pentru Modernizare – Programul-cheie 5 „Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare”

După contractul semnat în iunie 2025 pentru CTE București Sud, semnarea actuală a celor două contracte pentru CTE Grozăvești și CTE Progresu completează seria de consultanță pentru toate cele trei obiective majore de investiții ale companiei.

Prin aceste proiecte, ELCEN face un pas esențial în modernizarea capacităților de producție și în tranziția către tehnologii energetice performante, flexibile și cu emisii reduse

Consultanții selectați în urma procedurilor de achiziție publică – Dornier Power and Heat GmbH și asocierea Hill International (Bucharest) SRL – Hill International NV – Proiect Consulting SRL – vor asigura asistență tehnică, juridică și de management de proiect pe parcursul tuturor etapelor de implementare, până la punerea în funcțiune a noilor centrale, prevăzută pentru sfârșitul anului 2030 .

Noile unități de cogenerare vor avea o capacitate totală instalată de peste 380 MWe și 327 MWt, cu randamente globale de peste 85–91%, reprezentând una dintre cele mai importante investiții în infrastructura energetică a Capitalei din ultimele decenii

Aceste investiții vor aduce beneficii majore pentru comunitate:

creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor;

siguranța și continuitatea alimentării cu energie termică pentru locuitorii Bucureștiului;

consolidarea stabilității Sistemului Energetic Național;

pregătirea pentru tranziția către utilizarea amestecurilor de gaze naturale cu hidrogen

Contractele de finanțare aferente celor trei proiecte au fost semnate cu Ministerul Energiei în anul 2024, valoarea totală a finanțării nerambursabile din Fondul pentru Modernizare ridicându-se la aproximativ 362 milioane euro.

Prin implementarea acestor proiecte, ELCEN își consolidează rolul de producător strategic de energie electrică și termică în cogenerare, contribuind la securitatea energetică a Capitalei și a Sistemului Energetic Național