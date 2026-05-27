Electrica a raportat o creștere de 25,7% a EBITDA în T1 2026, susținută de segmentele de furnizare și distribuție

În primul trimestru din 2026, Grupul Electrica a înregistrat o creștere de 25,7% a EBITDA, respectiv cu 118,3 milioane de lei, până la 577,5 milioane de lei, comparativ cu 459,3 milioane de lei în aceeași perioadă din 2025.

Evoluția pozitivă a fost susținută în principal de performanțele segmentelor de furnizare și distribuție, ambele contribuind la îmbunătățirea rezultatelor financiare în primele trei luni ale anului.

Cea mai importantă contribuție a venit din segmentul de furnizare, unde EBITDA a crescut cu 76 de milioane de lei, ajungând la 113,1 milioane de lei, față de 37,1 milioane de lei în perioada similară a anului trecut.

Creșterea a fost determinată de îmbunătățirea performanței operaționale, pe fondul majorării veniturilor cu 557,6 milioane de lei și al reducerii cheltuielilor operaționale cu 117,1 milioane de lei.

Alexandru Chiriță, CEO Electrica: „Primul trimestru din 2026 a marcat o tranziție de fond în piața de energie. Revenirea la mecanisme concurențiale, după o perioadă prelungită de volatilitate și intervenție, a redefinit condițiile în care operează toți actorii din sector. Într-un astfel de context, avantajul competitiv se construiește pe disciplină operațională și pe capacitatea de a aloca corect capitalul. Rezultatele Grupului Electrica din acest trimestru confirmă soliditatea principalelor linii de business.

Segmentul de furnizare a traversat una dintre cele mai solicitante perioade ale ultimilor ani. Trecerea la un cadru concurențial a schimbat structural dinamica pieței, iar performanța acestui trimestru arată ca am gestionat tranziția într-un mod echilibrat și controlat. În distribuție, programul investițional și controlul costurilor se reflectă progresiv în indicatorii operaționali. Punerea în funcțiune a proiectelor fotovoltaice

Vulturu și Satu Mare 2 consolidează segmentul de producție și extinde portofoliul de energie regenerabilă al Grupului.

Privind înainte, traiectoria Electrica va fi definită tot mai mult de amploarea proiectelor aflate în dezvoltare. Rețelele, producția și capacitățile de stocare reprezintă direcțiile strategice pe care Grupul își fundamentează poziția într-un sector aflat într-o transformare accelerată.”

Profitul operațional al Grupului Electrica a crescut în primul trimestru din 2026 cu 113,7 milioane de lei, ajungând la 427,1 milioane de lei, comparativ cu 313,4 milioane de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția a fost susținută în principal de reducerea costurilor operaționale cu 129,8 milioane de lei, impact parțial compensat de scăderea veniturilor operaționale cu 16,1 milioane de lei, pe fondul încheierii schemei de sprijin pentru segmentul de furnizare.

Profitul net al companiei a avansat cu 58,2%, respectiv cu 114 milioane de lei, până la 309,6 milioane de lei. Creșterea a fost determinată atât de îmbunătățirea rezultatului operațional, cât și de evoluția pozitivă a rezultatului financiar, susținută de randamentele obținute din plasarea excedentului de lichiditate.

Pe segmentul de furnizare, veniturile au crescut cu aproximativ 557,6 milioane de lei, respectiv 30,7%, ajungând la 2,37 miliarde de lei în T1 2026. Evoluția a fost influențată de stabilirea prețurilor energiei electrice prin mecanisme concurențiale și de strategia comercială adaptată noilor condiții de piață, după eliminarea schemei de plafonare. Totuși, creșterea a fost parțial diminuată de reducerea cu 6,9% a cantității de energie furnizată pe piața cu amănuntul.

Segmentul de furnizare contribuie cu 76,2% la veniturile consolidate ale Grupului și cu 19,6% la EBITDA. În același timp, veniturile din subvenții au scăzut puternic, la 13,9 milioane de lei în T1 2026, față de 622,7 milioane de lei în perioada similară din 2025.

La finalul lunii martie 2026, subvențiile estimate de încasat de la autorități totalizau 2,53 miliarde de lei, cea mai mare parte provenind de la Ministerul Energiei și ANPIS.

Pe segmentul de distribuție, veniturile au crescut ușor, cu 0,3%, până la 1,3 miliarde de lei, în contextul majorării cu 1,5% a volumului de energie distribuită. EBITDA aferentă distribuției a avut o evoluție pozitivă, cu un plus de 38,4 milioane de lei, în principal ca urmare a optimizării cheltuielilor operaționale. Distribuția contribuie cu 23,2% la veniturile consolidate și cu 82% la EBITDA Grupului.

În ceea ce privește segmentul de producție, veniturile au crescut cu 65,8%, până la 4 milioane de lei, pe fondul operaționalizării parcurilor fotovoltaice Vulturu și Satu Mare 2.

ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI LA NIVEL CONSOLIDAT

Principalele rezultate prezentate în continuare sunt extrase din situațiile financiare interimare consolidate neauditate și nerevizuite la data de și pentru perioada încheiată la 31 martie 2026, întocmite conform cu IFRS-EU.

Rezultate Financiare – în mil. RON* T1 2026 T1 2025 Δ Δ% Venituri operaționale 3.160,0 3.176,2 -16,1 -0,5% Cheltuieli operaționale (2.732,9) (2.862,8) 129,8 -4,5% Profit operațional 427,1 313,4 113,7 36,3% EBITDA 577,5 459,3 118,3 25,7% Rezultat financiar (55,5) (79,6) 24,2 -30,4% Profit net 309,6 195,7 114,0 58,2%

*Sumele sunt rotunjite la nivelul celei mai apropiate valori întregi

Volumul de energie electrică distribuit de Grupul Electrica a ajuns la 4,7 TWh în primul trimestru din 2026, în creștere ușoară cu 1,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, evoluția fiind susținută în special de segmentul de înaltă tensiune, unde avansul a fost de 5,5%.

Filiala Distribuție Energie Electrică România (DEER) deservește aproximativ 4,01 milioane de utilizatori din 18 județe, acoperind circa 40,8% din suprafața țării.

Baza Activelor Reglementate (BAR) este estimată la finalul primului trimestru la 8,8 miliarde de lei. În aceeași perioadă, DEER a realizat și pus în funcțiune investiții în valoare totală de 58,9 milioane de lei. Din această sumă, 58,4 milioane de lei reprezintă lucrări incluse în programul de investiții aferent anului 2026, ceea ce corespunde unui grad de realizare de 7,51% din planul anual de puneri în funcțiune.

Pe segmentul de furnizare, volumul de energie electrică livrat pe piața cu amănuntul a fost de 1,9 TWh, în scădere cu 6,9% comparativ cu T1 2025. Electrica Furnizare deservește aproximativ 3,27 milioane de locuri de consum, dintre care 1,77 milioane sunt pe piața concurențială, iar 1,5 milioane în regim de serviciu universal și furnizor de ultimă instanță.

Compania rămâne al doilea cel mai mare furnizor de energie electrică din România după volumele furnizate, cu o cotă totală de piață de 15,13% în perioada ianuarie-februarie 2026, conform celor mai recente date ANRE. Pe piața concurențială, Electrica Furnizare ocupă locul al treilea, cu o cotă de 11,74%.

În ceea ce privește producția de energie, Grupul Electrica a raportat un volum de 7,5 GWh în T1 2026, de peste trei ori mai mare decât în perioada similară din 2025. Creșterea a fost susținută de punerea în funcțiune a parcurilor fotovoltaice Vulturu și Satu Mare 2 în a doua parte a anului trecut.

Pe segmentul de producție, Electrica are în portofoliu proiecte regenerabile fotovoltaice și eoliene cu o capacitate totală de 307,5 MW, aflate în exploatare sau în diferite etape de dezvoltare. Dintre acestea, 46,5 MW sunt deja operaționali. Totodată, compania dezvoltă proiecte de stocare a energiei cu o capacitate totală de aproximativ 1.170 MWh.