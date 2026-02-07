Marius Budăi explică că motivele pentru care recesiunea tehnică este iminentă includ scăderea consecutivă a consumului timp de cinci luni, un fenomen care nu a mai fost înregistrat decât în criza economică din 2010.

Având în vedere că ponderea consumului în formarea PIB-ului României este mai mare decât media europeană, o scădere a consumului pe o perioadă atât de lungă poate duce inevitabil la recesiune tehnică.

Deputatul a scris pe Facebook că avertismentele sale adresate prim-ministrului au fost ignorate, deși PSD a propus alternative pentru stimularea economiei, inclusiv introducerea unui sistem de impozitare progresivă. De asemenea, a semnalat necesitatea adoptării de măsuri de stimulare economică după majorările de taxe, așa cum fusese propus de partidul său, dar acestea au fost implementate cu întârziere.

„România trebuie să se pregătească de impact. Riscul intrării în recesiune tehnică este aproape de neevitat. Aceasta este dovada cea mai clară a eșecului austerității dusă de primul-ministru Bolojan, cu o încăpățânare de neegalat! Scamatoria bugetară prin care a încercat să ne hipnotizeze că este bună majorarea TVA se va dovedi un simplu truc! De ce spun că riscul este aproape de neevitat? Pentru că în scurt timp se încheie a 5-a lună consecutivă de prăbușire a consumului! Doar în criza economică din 2010 am mai avut o serie atât de lungă! Iar în România, ponderea consumului în formarea PIB este mai mare decât media europeană. Deci, un consum în scădere 5 luni la rând ne duce inevitabil în recesiune tehnică!”, a scris Budăi pe Facebook.

Printre prioritățile identificate de Marius Budăi pentru contracararea riscului economic se numără aplicarea urgentă a Programului PSD pentru stimularea investițiilor, adoptarea măsurilor sociale propuse de partid, introducerea impozitării progresive cu cote mai reduse pentru veniturile mici, revizuirea politicilor fiscale față de cetățeni și firmele de bună credință și abandonarea ideologiei „fără excepții”.

El subliniază că particularitățile sociale trebuie luate în considerare și că „excepțiile fiscale” pot fi utilizate ca instrumente de stimulare economică, pentru a sprijini consumul și investițiile.

„Din păcate, acum se împlinesc toate avertismentele pe care i le-am adresat cu bună credință domnului prim-ministru! Atunci unii spuneau că îl atac politic. Eu însă doar îl avertizam și îi prezentam mereu alternative. Chiar de la început i-am spus că alternativa la creșterea TVA era impozitarea progresivă. Încă din septembrie i-am spus că după majorările de taxe se impun măsuri de stimulare economică, așa cum propusese PSD! Abia acum a acceptat cu greu ideea! Aplicarea urgentă a Programului PSD pentru stimularea investițiilor în economia națională, adoptarea urgentă a măsurilor sociale ale PSD, introducerea impozitării progresive cu o cotă mai redusă la cei cu venituri mici, revizuirea politicilor fiscale față de cetățenii și firmele de buna credință și abandonarea ideologiei cinice „fără excepții” sunt urgențe! Să ținem seama de particularitățile sociale și să folosim „excepțiile fiscale” ca facilități de stimulare economică!”, a conchis deputatul PSD.

Postarea poate fi vizualizată aici.