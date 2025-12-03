Republica Moldova se îndreaptă spre un an 2026 marcat de o creștere economică moderată, estimată între 2,2% și 2,8%, pe fondul unei cereri interne mai robuste, al stabilizării inflației și al accelerării investițiilor strategice.

Relansarea progresivă a industriei, avansul agriculturii și implementarea accelerată a Planului de Creștere vor contribui decisiv la menținerea traiectoriei pozitive, notează Știri.md.

Prognozele indică un climat economic mai predictibil, alimentat de venituri reale ale populației aflate în urcare și de o îmbunătățire semnificativă a mediului extern.

Pe partea de cerere, investițiile vor juca rolul central în avansul economiei. Estimările indică o creștere de circa 20%, impulsionată în special de proiecte majore în energie, infrastructură rutieră și feroviară, digitalizare, sectorul social și modernizarea sistemelor de apă și canalizare.

Aceste fluxuri investiționale vor ridica ritmul construcțiilor, sector care va rămâne unul dintre cele mai dinamice, cu un avans prognozat la 12%.

Consumul privat va continua să sprijine evoluția economiei, cu o creștere de aproximativ 2,2%, susținut de veniturile reale aflate în ascensiune, condițiile de creditare favorabile și consolidarea pieței muncii.

Stabilizarea inflației va contribui la creșterea încrederii consumatorilor și la întărirea puterii de cumpărare.

Comerțul extern va înregistra o evoluție pozitivă, exporturile fiind estimate să avanseze cu circa 8%, pe fondul rezultatelor agricole foarte bune din 2025, al redresării industriei manufacturiere și al accesului îmbunătățit la piețele externe.

Importurile, alimentate de proiectele investiționale și de consumul gospodăriilor, ar urma să crească cu 10%, menținând un sold comercial negativ.

La nivel sectorial, agricultura va înregistra o creștere modestă, de 1–1,5%, însă modernizarea prin irigații, digitalizare și tehnologii avansate îi va spori reziliența.

Industria va continua redresarea, cu un avans estimat la 3,5%, stimulată de cererea internă și externă și de programele guvernamentale de sprijin.

În același timp, sectorul serviciilor este așteptat să crească cu 1,4%, pe fondul cererii interne, relansării pieței imobiliare, extinderii sectorului TIC și dinamizării HoReCa.