Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a explicat că pentru apropierea de standardele Uniunii Europene este necesar un ritm accelerat de dezvoltare economică.

„Dacă atingem acest scop de 7%, ar fi foarte frumos”, a spus oficialul, subliniind că, realist, pentru perioada 2027–2029 sunt estimate creșteri de aproximativ 4% anual.

Ministrul a arătat că procesul de convergență nu depinde doar de creșterea economică, ci și de implementarea reformelor monitorizate de Uniunea Europeană.

Totodată, aderarea ar permite accesul la fonduri structurale, considerate mai consistente și cu impact economic major.

Unul dintre principalele obstacole rămâne productivitatea redusă a muncii, sub nivelul minim din statele membre UE.

„Avem multe lucruri de făcut pentru a fi la nivelul Uniunii Europeane. Am făcut și un studiu asupra productivității și am văzut că suntem mai jos decât minimumul statelor Uniunii Europeane. Paradoxul ar fi că productivitatea nu neapărat crește, dar salariile cresc”, a precizat ministrul.

Pentru a reduce acest decalaj, ar fi necesară atragerea a aproximativ 300.000 de persoane suplimentare pe piața muncii. În paralel, digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale sunt văzute ca soluții pentru creșterea eficienței.

Datele oficiale arată o evoluție mixtă a industriei. În februarie 2026, producția industrială a scăzut cu 2,5% comparativ cu aceeași lună din anul precedent.

Declinul a fost cauzat în principal de scăderea din industria extractivă (–36,6%) și industria prelucrătoare (–3,7%). În schimb, sectorul energetic a crescut cu 4,1%, compensând parțial pierderile.

Pe ansamblul primelor două luni din 2026, economia a rămas pe creștere. Producția industrială a avansat cu 2,4% față de aceeași perioadă din 2025.

Sectorul energetic a avut cea mai mare contribuție, cu un avans de 12,5%, în timp ce industria prelucrătoare a crescut modest, cu 0,4%.

Autoritățile estimează că sectoare precum industria, agricultura și IT-ul vor continua să susțină economia. Cu toate acestea, transformările structurale și creșterea productivității sunt esențiale pentru ca dezvoltarea economică să se reflecte în nivelul de trai al populației.

În lipsa unui ritm accelerat de creștere și a unor reforme consistente, apropierea de standardele Uniunii Europene va rămâne un obiectiv pe termen lung.