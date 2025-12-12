Drumul expres Oradea–Arad ar putea intra în faza de execuţie mai devreme decât termenul stabilit oficial, în condiţiile în care există o intenţie din partea constructorilor de a începe lucrările pe cheltuiala lor, înainte ca statul român să poată asigura plăţile.

Anunţul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, aflat vineri pe şantierul autostrăzii A3 din judeţul Bihor, unde a discutat despre priorităţile de infrastructură rutieră din vestul ţării.

Premierul a explicat că drumul expres Oradea–Arad este un proiect strategic pentru regiune, însă, în mod normal, nu se află printre investiţiile care pot începe imediat, din cauza limitărilor bugetare.

Totuşi, din discuţiile purtate cu conducerea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ar fi rezultat că unii constructori sunt dispuşi să demareze lucrările mai devreme, asumându-şi costurile iniţiale.

Ilie Bolojan a arătat că, dacă între constructori şi CNAIR se va ajunge la un acord privind acest aranjament, ar putea fi identificată o formulă care să permită începerea lucrărilor în cursul anului viitor, chiar dacă statul nu va putea face plăţi în acea perioadă.

El a subliniat că accelerarea proiectelor strategice aduce beneficii multiple, atât din punct de vedere financiar, cât şi pentru utilizatorii infrastructurii, deoarece reduce necesitatea actualizării şi indexării costurilor şi permite punerea mai rapidă în funcţiune a drumurilor.

„Este un proiect important pentru partea de vest a României, dar de a cărui începere nu suntem în situaţia să discutăm în perioada imediat următoare. (…) Înţeleg din discuţiile pe care le-am avut cu colegii care conduc CNAIR-ul că există o intenţie a constructorilor să înceapă lucrările pe cheltuiala lor mai repede. În condiţiile în care între constructori şi companie se ajunge la o înţelegere în acest sens, putem să găsim o formulă prin care lucrările să înceapă în cursul anului viitor, dar nu avem posibilitatea să facem plăţi în cursul anului viitor. Dar dacă constructorii şi compania găsesc acest aranjament, cu cât lucrările la proiectele strategice încep mai repede şi se termină mai repede, cu atât, aşa cum am spus mai înainte, este un câştig şi pentru cheltuieli, pentru că nu mai, gândiţi-vă, actualizăm cheltuieli, nu mai indexăm sume care sunt începute, deci sunt câştiguri financiare directe pentru stat, pentru Ministerul Transporturilor, dar sunt şi câştiguri pentru oameni care folosesc mai repede o infrastructură”, a afirmat Ilie Bolojan.

Şeful Guvernului a reamintit că ordinul de începere pentru lucrările la drumul expres Oradea–Arad a fost amânat oficial pentru primăvara anului 2027. Decizia a fost luată în contextul unor probleme majore legate de supracontractarea proiectelor de investiţii şi de capacitatea limitată de finanţare a bugetului de stat.

Potrivit premierului, România a avut la dispoziţie aproximativ 28 de miliarde de euro din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, însă au fost semnate contracte în valoare totală de circa 47 de miliarde de euro. Diferenţa de peste 20 de miliarde de euro face imposibilă finanţarea simultană a tuturor lucrărilor în actualul context economic şi bugetar. În acest cadru, Guvernul şi Ministerul Transporturilor au convenit ca proiectele care nu sunt deja începute să fie amânate, astfel încât resursele disponibile să fie direcţionate către şantierele aflate în desfăşurare.

Premierul a mai explicat că spaţiul bugetar al României este ocupat, în prezent, aproape integral de lucrări deja începute, iar unele dintre acestea trebuie eşalonate în funcţie de criterii clare de prioritizare.

„Vă rog să vă gândiţi că am avut peste 28 de miliarde de euro din PNRR pe fonduri europene şi am semnat contracte de 47 de miliarde de euro, deci peste 20 de miliarde de euro suplimentar, ceea ce face ca finanţarea tuturor acestor lucrări să nu fie posibilă în actualul context de constrângeri financiare. Prin urmare, am convenit cu Ministerul Transporturilor ca toate lucrările care nu sunt astăzi începute să înceapă după finalul anului următor, anul următor fiind un an de constrângeri importante şi pentru noi este important ca lucrările care sunt astăzi începute să aibă finanţare. Practic, tot spaţiul bugetar pe care îl are România este ocupat în prezent de lucrări începute şi pe acestea, pe unele, trebuie să le eşalonăm după un anumit criteriu de priorităţi”, spune premierul Ilie Bolojan.

Drumul expres Oradea–Arad se află într-o fază avansată de planificare şi contractare, însă lucrările propriu-zise în teren nu au început încă, deşi proiectul beneficiază de finanţare europeană. CNAIR a decis în luna septembrie să amâne demararea execuţiei, invocând lipsa fondurilor necesare pentru cofinanţare şi pentru reorganizarea etapelor de implementare.

Proiectul prevede realizarea unui drum expres cu o lungime totală de 120,1 kilometri, cu patru benzi de circulaţie şi conexiuni importante cu localităţile de pe traseu. Traseul este împărţit în trei loturi: Oradea–Salonta, Salonta–Chişineu Criş şi Chişineu Criş–Arad, incluzând şi drumuri de legătură către DN 79, graniţa cu Ungaria şi zona industrială Arad Vest.

Contractul pentru primul lot, Oradea–Salonta, a fost semnat în 15 mai 2025, având o valoare de 2,32 miliarde de lei fără TVA, finanţată prin Programul Transport 2021–2027.