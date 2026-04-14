Drumul expres Brăila–Galați se apropie de finalizare. Lucrările la drumul expres care va lega cele două mari orașe din estul țării se apropie de final, iar autoritățile estimează acum deschiderea circulației în luna octombrie. Proiectul, unul dintre cele mai complexe din infrastructura rutieră recentă din România, a fost marcat de mai multe amânări succesive față de termenele inițiale.

Conform datelor tehnice actualizate din șantier, drumul expres Brăila–Galați se află într-un stadiu fizic de aproximativ 95,5%, ceea ce indică finalizarea aproape completă a lucrărilor principale.

În ciuda acestui progres, ritmul de execuție a rămas relativ stabil în ultimele luni, ceea ce a contribuit la menținerea incertitudinii privind data exactă a deschiderii traficului.

Reprezentanții CNAIR au transmis că inaugurarea este planificată pentru luna octombrie, în funcție de finalizarea lucrărilor la structurile tehnice complexe de pe traseu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, principalele întârzieri au fost generate de dificultăți tehnice apărute la montarea elementelor metalice ale podului hobanat, dar și de condițiile dificile de lucru în zona râului Siret.

Una dintre cele mai dificile componente ale proiectului este viaductul hobanat care traversează râul Siret și infrastructura feroviară din zonă. Construcția implică o tehnologie specială, în care cablurile de susținere sunt montate și tensionate progresiv, pe măsură ce avansează structura podului.

Acest proces necesită precizie ridicată și depinde de condițiile hidrologice, ceea ce a dus la întârzieri în anumite etape ale lucrărilor.

Proiectul este realizat de Spedition UMB, unul dintre cei mai activi constructori de infrastructură rutieră din România.

Lucrările au început în 2022, după semnarea contractului în anul 2021, însă proiectul a înregistrat mai multe decalaje față de calendarul inițial.

Autorizația de construire pentru unele segmente tehnice a fost emisă cu întârziere, ceea ce a influențat ritmul general de execuție.

De-a lungul timpului, proiectul a fost inclus în mai multe estimări oficiale de finalizare. Inițial, autoritățile indicau anul 2023 ca termen realist, însă ulterior au fost avansate mai multe scenarii, inclusiv 2024, vara lui 2025 și chiar începutul lui 2026.

Această evoluție reflectă dificultățile tehnice și logistice întâmpinate pe șantier, dar și complexitatea lucrării, în special în zona podului peste Siret.

Drumul expres Brăila–Galați, cu o lungime de aproximativ 10–11 kilometri, reprezintă o infrastructură esențială pentru conectivitatea dintre cele două orașe, reducând semnificativ timpul de deplasare și presiunea de pe rețeaua rutieră existentă.

Proiectul are și un rol strategic în integrarea mai eficientă a zonei metropolitane Brăila–Galați, contribuind la dezvoltarea economică regională.

În prezent, autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate până în luna octombrie, ceea ce ar permite deschiderea traficului în cursul toamnei.

Dacă acest termen va fi respectat, drumul expres Brăila–Galați ar putea deveni unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură finalizate în 2026, după ani de întârzieri și multiple revizuiri de calendar.