Dreptul contribuabililor de a solicita de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) comunicarea oficială a clasei sau subclasei de risc fiscal ar putea fi suspendat până la 31 decembrie 2026, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică de Guvern.

Executivul motivează amânarea prin necesitatea finalizării procesului de digitalizare, astfel încât aceste informații să fie disponibile direct în Spațiul Privat Virtual.

Guvernul propune suspendarea aplicării unei prevederi din Codul de procedură fiscală care ar fi permis, începând cu 1 ianuarie 2026, solicitarea oficială a clasei sau subclasei de risc fiscal de la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Conform proiectului, această posibilitate ar urma să fie amânată până la finalul anului 2026.

În forma actuală a legislației, contribuabilii – persoane fizice sau juridice – ar fi putut cere Fiscului comunicarea încadrării lor în clasa de risc fiscal, iar instituția ar fi fost obligată să transmită răspunsul printr-un mijloc care să asigure dovada primirii. Dacă ordonanța va fi adoptată, acest drept va fi suspendat temporar, iar solicitările nu vor mai putea fi formulate în perioada menționată.

ANAF realizează periodic analize de risc pentru fiecare contribuabil, pe baza informațiilor fiscale disponibile. Sunt luate în calcul declarațiile depuse, obligațiile fiscale restante, istoricul plăților și alte date relevante din evidențele instituției. În urma acestor evaluări, contribuabilii sunt încadrați într-o anumită clasă sau subclasă de risc fiscal.

Această încadrare nu reprezintă o sancțiune și nu atrage automat declanșarea unui control fiscal. Ea este utilizată ca instrument intern pentru prioritizarea verificărilor și a acțiunilor de control.

Contribuabilii considerați cu un nivel mai ridicat de risc pot fi selectați mai frecvent pentru inspecții fiscale sau controale documentare, în funcție de strategia de administrare a riscurilor.

Modificările legislative adoptate anterior stabiliseră că, de la 1 ianuarie 2026, contribuabilii ar fi putut solicita oficial comunicarea încadrării lor în această clasă de risc, iar Fiscul ar fi fost obligat să răspundă formal, cu confirmare de primire.

Noul proiect de ordonanță amână însă aplicarea acestei prevederi.

Ministerul Finanțelor susține că suspendarea este necesară pentru finalizarea proceselor de digitalizare la nivelul instituției și al ANAF. Obiectivul este ca informațiile privind clasa sau subclasa de risc fiscal să fie accesibile direct în Spațiul Privat Virtual, platforma online prin care contribuabilii comunică deja cu Fiscul.

În loc să transmită solicitări scrise și să aștepte un răspuns oficial, contribuabilii ar urma să poată consulta direct în SPV încadrarea de risc, imediat ce sistemele informatice vor permite afișarea acestor date.

Autoritățile argumentează și că legea, în forma actuală, nu stabilește o limită privind numărul de cereri ce pot fi depuse de un contribuabil. Astfel, orice persoană fizică sau juridică ar putea formula solicitări repetate, iar ANAF ar fi obligată să răspundă fiecăreia printr-un mijloc care să asigure dovada primirii.

Potrivit inițiatorilor, acest mecanism ar putea genera un volum mare de corespondență și o încărcare suplimentară a personalului din administrația fiscală.

Proiectul nu modifică modul în care este realizată analiza de risc și nici criteriile de clasificare utilizate de Fisc. Singura schimbare vizează suspendarea temporară a dreptului de a solicita comunicarea oficială a încadrării în clasa de risc fiscal, până la 31 decembrie 2026, urmând ca ulterior informația să fie disponibilă direct în format digital.