Românii care locuiesc în străinătate și dețin proprietăți în țară sunt avertizați de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) că neînregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară le poate restrânge exercitarea dreptului de proprietate.

Potrivit ANCPI, înregistrarea sistematică a proprietăților presupune măsurarea, verificarea și înscrierea oficială a datelor, ceea ce conferă claritate juridică și recunoaștere din partea tuturor instituțiilor statului. Această procedură facilitează, de asemenea, administrarea proprietății de la distanță, aspect esențial pentru românii aflați în străinătate.

”Ești plecat din țară, dar deții o proprietate în România? În lipsa înregistrării în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitată, mai ales atunci când proprietarul nu se află în țară. Prin înregistrarea sistematică, datele despre proprietate sunt măsurate, verificate și înscrise oficial, devenind recunoscute de toate instituțiile statului. Acest lucru asigură claritate juridică și facilitează administrarea proprietății, inclusiv de la distanță”, a transmis ANCPI.

La momentul actual, înregistrarea sistematică a imobilelor este gratuită pentru cetățeni în 660 de comune, prin proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, derulat de ANCPI și cofinanțat prin PoCIDIF 2021–2027.

Agenția recomandă tuturor proprietarilor să se informeze și să inițieze procesul de cadastru pentru a evita eventuale complicații legale și pentru a-și asigura dreptul de proprietate, indiferent de locul în care se află.

Proprietarii de imobile din România au la dispoziție, în 2026, două modalități principale de a-și înregistra proprietățile în sistemul integrat de cadastru și carte funciară: înregistrarea sporadică, la cererea proprietarului, și înregistrarea sistematică, prin programe naționale gratuite.

Înregistrarea sporadică – inițiată de proprietar

Această procedură se aplică atunci când proprietarul dorește să vândă, să ipotecheze sau să intabuleze o construcție recentă. Pentru acest proces este necesară colaborarea cu un expert autorizat de ANCPI care întocmește documentația tehnică cadastrală. Proprietarul trebuie să pună la dispoziție actele de proprietate, certificatul fiscal și alte documente relevante. Dosarul complet, depus prin intermediul specialistului sau al notarului la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (BCPI) competent, este verificat, iar la final se emite încheierea de intabulare și extrasul de carte funciară care confirmă înregistrarea oficială a proprietății.

Înregistrarea sistematică – gratuită, prin programe naționale

Această modalitate se desfășoară la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau pe sectoare cadastrale, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Primăria, împreună cu ANCPI, organizează măsurători de teren la scară largă, iar proprietarii trebuie să prezinte actele de proprietate și să verifice datele în perioada de afișare publică a documentelor tehnice. Costul pentru cetățeni este zero, iar stadiul înregistrării poate fi consultat pe site-ul ANCPI sau prin Geoportalul instituției.