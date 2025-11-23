Formarea sa medicală a început la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, iar rezidențiatul l-a realizat la Spitalul Clinic „Colentina”, în cadrul Secției de Neurologie, între 2013 și 2016. Ulterior, și-a continuat pregătirea în neuro-oncologie la Spitalul Pierre Wertheimer din Lyon, Franța, unul dintre centrele europene de referință în domeniu.

Dr. Dan Mitrea, pentru succesul său în domeniul medical, a fost inclus de către Revista Capital în „Top Performeri din Sănătate” 2025, iar în cadrul Galei din 19 noiembrie, STADA România a oferit „Premiul pentru abordare inovatoare în diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor neurologice”.

STADA România este parte a grupului internațional STADA Arzneimittel AG, una dintre cele mai importante companii farmaceutice globale, cu o istorie de 130 de ani. În România, STADA își desfășoară activitatea cu angajament față de sănătatea oamenilor și deține un portofoliu variat de produse care include medicamente inovatoare, generice, medicamente fără prescripție medicală (OTC), suplimente alimentare și dispozitive medicale.

În octombrie 2024, STADA România a inaugurat o fabrică ultramodernă în Turda, județul Cluj, cu o capacitate de producție de aproximativ 150 de milioane de cutii pe an. Valoarea investiției se ridică la peste 70 de milioane de euro, dintre care 21 de milioane de euro reprezintă ajutor de la stat.

Neuroaxis a fost fondată în 2017, într-un parteneriat între Dr. Dan Mitrea și antreprenorii Dragoș Tudorache și Cristina Pătrașcanu. Aceștia au identificat o nevoie clară în piață pentru servicii neurologice integrate și au decis să creeze un model modern, centrat pe pacient. Investiția inițială a fost de aproximativ 250.000 de euro, dintre care cea mai mare parte, între 160.000 și 190.000 de euro, a fost direcționată către achiziția de echipamente medicale performante.

Clinica s-a dezvoltat pe un model care combină standardele medicale înalte cu o abordare antreprenorială, bazată pe eficiență operațională, continuitate a îngrijirii și integrarea tuturor etapelor de diagnostic.

De-a lungul anilor, Dr. Dan Mitrea a fost activ în presa medicală, precum și în canalele de comunicare ale clinicii, și a explicat de fiecare dată teme precum diagnosticul și tratamentul tumorilor cerebrale, epilepsia, tulburările de mișcare sau neuroinflamația. Sub coordonarea sa, în cadrul Neuroaxis s-au format echipe supraspecializate în:

tulburări de mișcare și boli neurodegenerative (inclusiv boala Parkinson),

neuro-oncologie,

epileptologie,

boli inflamatorii ale sistemului nervos,

patologia neurologică periferică,

accidente vasculare cerebrale,

medicina somnului,

cefalee și vertij.

Prin activitatea sa clinică și educațională, Dr. Mitrea urmărește să informeze publicul larg și să promoveze importanța diagnosticului precoce și a îngrijirii multidisciplinare.

Sub conducerea sa, clinica Neuroaxis a înregistrat o evoluție financiară remarcabilă. Dacă în primul an cifra de afaceri era de 1,8 milioane de lei, în anul 2024 aceasta a ajuns la 17 milioane de lei. În 2025, Neuroaxis derulează un proiect investițional de aproximativ 1,8 milioane de euro, destinat modernizării infrastructurii de imagistică, inclusiv achiziția unui nou aparat RMN, și dezvoltării unor noi ramuri în neurologie.

Pentru următorii ani, Neuroaxis își propune să își extindă capacitatea de imagistică, să dezvolte noi servicii și să integreze tehnologii inovatoare în diagnostic și managementul pacientului. Totodată, clinica explorează posibilitatea unei extinderi regionale, consolidându-și statutul de brand premium în neurologia privată din România.

Dr. Dan Mitrea reprezintă un profil profesional rar întâlnit: medic clinician, specialist în neuro-oncologie și antreprenor cu viziune. Sub coordonarea sa, Neuroaxis a devenit un model de „clinică integrată de neurologie și neuroimagistică”, oferind pacienților consultații, diagnostice avansate și trasee terapeutice complete într-un singur loc.