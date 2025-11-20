Gala Capital Performeri din Sănătate s-a desfășurat miercuri, 19 noiembrie 2025, la Club ONE din București, într-un eveniment dedicat recunoașterii excelenței din domeniul medical. Ediția din acest an a adus în prim-plan personalități marcante ale sănătății, medici de top, rețele de clinici și spitale publice și private, dar și companii importante din industria farmaceutică, alături de producători de medicamente și suplimente alimentare, premiați pentru rezultatele lor remarcabile.

În cadrul galei, Capital a pus în lumină performanțele obținute în spitalele publice și private, în mediul universitar, în sectorul farmaceutic, precum și în industriile de echipamente medicale, rețelele de clinici și lanțurile de farmacii, subliniind astfel reperele unui sistem medical aflat într-o continuă transformare.

Cei care au urcat pe scenă reprezintă doar o parte din profesioniștii care contribuie constant la buna funcționare a sistemului de sănătate din România. Publicația Capital – Top 100 Performeri din Sănătate, ediția 2025, oferă cititorilor ocazia de a descoperi și alte proiecte, inițiative și nume relevante pentru evoluția sectorului medical.

Revista poate fi găsită de vineri, 21 noiembrie, la punctele de difuzare a presei, dar și online, pe edituradecarte.ro.

Compania STADA România a înmânat un premiu special la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025

Premiul a fost înmânat de doamna Camelia Cernea, Franchise Manager Parkinson Division, STADA România. Estge vorba despre Premiul pentru abordare inovatoare în diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor neurologice, acordat doctorului Dan Mitrea, Fondator Neuroaxis

STADA România este parte a grupului internațional STADA Arzneimittel, una dintre cele mai importante companii farmaceutice globale, cu o istorie de 130 de ani.

În România, STADA deține un portofoliu variat de produse care include medicamente inovatoare, generice, medicamente fără prescripție medicală (OTC), suplimente alimentare și dispozitive medicale.

Medic neurolog cu supraspecializare în neuro-oncologie, doctorul Dan Mitrea a pus bazele Neuroaxis, o clinică privată unică în România, dedicată exclusiv afecțiunilor neurologice, afecțiuni care, potrivit estimărilor globale, vor avea cel mai mare impact asupra populației până în 2030.

Împreună cu o echipă extinsă de specialiști, a dezvoltat trasee integrate pentru abordări multidisciplinare, în special pentru pacienții cu afectare neuro-oncologică și neurocognitivă, precum cei diagnosticați cu boala Parkinson.

„Bună seara! Vă mulțumesc mult pentru această distinție. Nu este doar a mea, și a întregii echipe. Suntem 23 de medici, neurologi la clinică și încercăm să facem tot ce putem pentru pacienții noștri. Cu sprijinul lor, cu sprijinul partenerilor noștri, reușim să diagnosticăm și să tratăm afecțiuni neurologice complexe, cum sunt afecțiunile neuro-oncologice, tumori cerebrale primare, afecțiuni neurodegenerative sau tulburări de mișcare, cum este boala Parkinson. Reușim să folosim tehnologie avansată, atât de diagnostic, cum este RMN-ul de perfuzie, spectroscopie, RMN funcțional. Avem și terapii asistate de dispozitiv, cum ar fi terapiile cu pompe pentru boala Parkinson și nu numai. Suntem onorați de acest premiu și în numele echipei vă mulțumesc foarte mult și vom continua să facem tot ceea ce putem să ajutăm comunitatea de pacienți și echipele de neuro”, a declarat medicul Dan Mitrea pe scena Galei Capital.

