Gala Capital Performeri din Sănătate a avut loc miercuri, 19 noiembrie 2025, la Club ONE din București, într-un cadru dedicat recunoașterii celor care contribuie constant la ridicarea standardelor sistemului medical românesc.

Ediția de anul acesta a adus în prim-plan personalități de referință din sănătate, medici de top, rețele de clinici și spitale publice și private, precum și companii de renume din industria farmaceutică, alături de producători de medicamente și suplimente, premiați pentru performanțele lor deosebite.

Pe durata evenimentului, Capital a pus accent pe rezultatele obținute în spitalele publice și private, în mediul universitar, în sectorul farmaceutic, în industria echipamentelor medicale, precum și în rețelele de clinici și lanțurile de farmacii, conturând principalele tendințe de dezvoltare ale unui sistem medical în continuă evoluție.

Premianții reprezintă doar o parte dintre profesioniștii care, zi de zi, contribuie la funcționarea și modernizarea sănătății din România. Ediția 2025 a revistei Capital – Top 100 Performeri din Sănătate oferă cititorilor oportunitatea de a descoperi și alte proiecte, inițiative și figuri esențiale pentru progresul acestui domeniu.

Revista va fi disponibilă începând de vineri, 21 noiembrie, atât la punctele de difuzare a presei, cât și online, pe edituradecarte.ro.

„Continuăm cu un premiu care marchează un moment important pentru medicina privată din România”, a fost introducerea pentru această distincție.

Anul trecut, Ponderas Academic Hospital a devenit singurul spital privat din România acreditat pentru transplantul de os – o realizare esențială pentru extinderea opțiunilor terapeutice disponibile pacienților.

Această performanță este rezultatul unor investiții constante, al unui management strategic solid și al unui angajament continuu pentru standarde internaționale de excelență.

Premiul a fost înmânat domnului Dr. Vlad Predescu, Șeful secției de Ortopedie din cadrul Ponderas Academic Hospital.

„Mulțumim foarte mult, suntem onorați că ne-ați pus și pe noi pe lista dumneavoastră. Premiul reprezintă încununarea cel puțin 2 ani de muncă a întregului departament de Ortopedie și a colegilor noștri din celelalte specialități, pentru că e nevoie de o echipă ca să reușești. Nu suntem singuri, sigur că noi luăm laurii și ortopezii se pot lăuda cu asta, dar în spate sunt multe alte specialități care ne-au ajutat. Cu această ocazie, practic, prin introducerea transplantului de țesut osos, dar și ligamentar, toate intervențiile extrem de complicate devin posibile și în zona privată. Și aici mă refer la intervențiile de revizie ale protezelor de șol, de genunchi, care deseori ajung la noi în ultimul stadiu, și reconstrucții ligamentare din zona medicinei sportive. Promitem să inovăm. Vă mulțumim foarte mult și aș vrea să mulțumim și Agenției de Transplant, fiindcă a fost înainte premiată și care ne-a dat foarte mult suport și împreună am reușit să punem încă o cărămidă în dezvoltarea departamentului de Ortopedie. Promitem să inovăm și sperăm la anul să mai primim un premiu, dacă merităm. Mulțumesc!”, a declarat Dr. Vlad Predescu pe scena Galei Capital.

